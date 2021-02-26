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Волков бояться, в футбол не играть: что за соперник попался "Шахтеру"

26 февраля, 15:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Горняки" удачно играют с римским клубом

В 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет против итальянской "Ромы". Что собой представляют "волки" попробуем разобраться.

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Путь в 1/8 финала

Если "горняки" перекочевали сюда из Лиги чемпионов, то "Рома" была изначально в Лиге Европы. Команда попала в одну группу с "Янг Бойз" (Швейцария), "Клуж" (Румыния) и ЦСКА (Болгария). 4 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей 13-5 – и первое место в группе.

В 1/16 финала римляне дважды обыграли португальскую "Брагу" – 2:0 и 3:1.

Борьба за ЛЧ

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В Серии А "волки" в 23 матчах набрали 44 очка и ведут борьбу за зону Лиги чемпионов. Команда на четвертом месте. Чуть выше "Ювентус" – 45 очков, чуть ниже "Аталанта" и "Лацио" – по 43, рядом и "Наполи" – 40.

Деньги

Авторитетный сайт Transfermarkt оценил состав "Ромы" в 370,35 млн евро ("Шахтер" – 158,7 млн). Самый дорогой футболист – Николо Дзаньоло (45 млн). Но он игры с "горняками" пропустит из-за разрыва крестообразных связок. Лоренцо Пеллегрини стоит 37 млн евро, Жордан Верету – 30 млн.

Старые знакомые

"Рому" возглавляет Паулу Фонсека. Он работал в "Шахтере" с 2016 по 2019 год. Трижды побеждал в чемпионате Украины и выиграл три Кубка Украины.

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К тому же, на острие атаки римлян Генрих Мхитарян. Он трижды становился чемпионом Украины в футболке "Шахтера".

Генрих Мхитарян
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Генрих Мхитарян / Фото: Getty Images

Команды уже трижды пересекались в еврокубках. Четыре победы у "Шахтера" и две – у "Ромы".

На групповом этапе ЛЧ команды обменялись победами, но в плей-офф вышла лишь "Рома". А потом были встречи в 1/8 финала. Сначала "Шахтер" прошел дальше, а недавно "Рома" взяла реванш.

  • ЛЧ-2006/07, группа: "Шахтер" – "Рома" – 0:4, 1:0
  • ЛЧ-2010/11, 1/8 финала: "Шахтер" – "Рома" – 3:2, 3:0
  • ЛЧ-2017/18, 1/8 финала: "Шахтер" – "Рома" – 2:1, 0:1

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