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"Передайте привет Фонсеке": "Шахтер" рад встрече со своим бывшим тренером

26 февраля, 14:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Горняки" в Лиге Европы сыграют с "Ромой"

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала. Донецкий "Шахтер" получил в соперники римскую "Рому". Интриги противостоянию добавляет фигура тренер итальянского клуба. Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016 по 2019 год. Он трижды побеждал в чемпионате Украины и выиграл три Кубка Украины. С лета 2019-го возглавляет "Рому". Там пока без титулов.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" в Twitter уже передал привет своему бывшему тренеру. "Привет, "Рома". Передайте привет Паулу Фонсеке", – написали "горняки" римлянам.

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Первый матч 1/8 финала состоится 11 марта в Риме. Через неделю команды встретятся в Киеве.

Ранее мы писали, что "Реал" рассматривает Фонсеку на замену Зидану. Летом мадридский клуб может сменить тренера.

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Напомним, что в 1/16 финала "Шахтер" прошел "Маккаби". Вчера "горняки" выиграли – 1:0.

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А "Рома" одолела "Брагу" – 3:1.

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Лига Европы Шахтер Донецк Рома Италия Паулу Фонсека
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