"Передайте привет Фонсеке": "Шахтер" рад встрече со своим бывшим тренером

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала. Донецкий "Шахтер" получил в соперники римскую "Рому". Интриги противостоянию добавляет фигура тренер итальянского клуба. Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016 по 2019 год. Он трижды побеждал в чемпионате Украины и выиграл три Кубка Украины. С лета 2019-го возглавляет "Рому". Там пока без титулов.

Паулу Фонсека / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" в Twitter уже передал привет своему бывшему тренеру. "Привет, "Рома". Передайте привет Паулу Фонсеке", – написали "горняки" римлянам.

Hi @OfficialASRoma!



Say hello to Paulo Fonseca.#UEL#UELdraw@PFonsecaCoach