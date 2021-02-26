"Шахтер" против Фонсеки! Итог жеребьевки Лиги Европы для "горняков"

Первый матч плей-офф пройдет 11 марта в Риме

Сегодня "Шахтер" узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Луиша Каштру встретятся с итальянской "Ромой". Клуб тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека. Первый матч будет сыгран 11 марта в Риме, ответный – 18 марта в Киеве.

Реклама

Читайте также: Догнать Шотландию сможем! Новая таблица коэффициентов УЕФА

"Шахтер" в 1/16 финала прошел израильский "Маккаби" из Тель-Авива. Вчера "горняки" выиграли в Киеве со счетом – 1:0. Победный гол забил Жуниор Мораес.

А "Рома" в 1/16 финала разобралась с португальской "Брагой" – 3:1.

Реклама

Напомним, что еще один клуб получил соперника по плей-офф Лиги Европы: "Динамо" – "Вильярреал".

Полные результаты жеребьевки:

"Динамо" Киев (Украина) – "Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия) – "Шахтер" (Украина)

"Аякс" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария)

"Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Тоттенхэм" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Милан" (Италия)

"Славия" (Чехия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

"Гранада" (Испания) – "Мольде" (Норвегия)

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама