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"Шахтер" против Фонсеки! Итог жеребьевки Лиги Европы для "горняков"

26 февраля, 14:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Первый матч плей-офф пройдет 11 марта в Риме

Сегодня "Шахтер" узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Луиша Каштру встретятся с итальянской "Ромой". Клуб тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека. Первый матч будет сыгран 11 марта в Риме, ответный – 18 марта в Киеве.

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"Шахтер" в 1/16 финала прошел израильский "Маккаби" из Тель-Авива. Вчера "горняки" выиграли в Киеве со счетом – 1:0. Победный гол забил Жуниор Мораес.

А "Рома" в 1/16 финала разобралась с португальской "Брагой" – 3:1.

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Напомним, что еще один клуб получил соперника по плей-офф Лиги Европы: "Динамо" – "Вильярреал".

Полные результаты жеребьевки:

  • "Динамо" Киев (Украина) – "Вильярреал" (Испания)
  • "Рома" (Италия) – "Шахтер" (Украина)
  • "Аякс" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Тоттенхэм" (Англия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Милан" (Италия)
  • "Славия" (Чехия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Гранада" (Испания) – "Мольде" (Норвегия)

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