Флаг России в секторе фанатов Украины: скандал после матча в Боснии

"Украинцы воюют с Россией и вывешивают ее флаг? Попахивает провокацией", – что же делал перевернутый флаг РФ среди украинских болельщиков на поединке в боснийской Зенице

Скандальный флаг в украинском секторе в Боснии / Фото: Reuters, Klix

Стала известна причина беспорядков на стадионе в Зенице перед матчем Босния и Герцеговина – Украина 0:2, по итогам которого наша сборная вышла в плей-офф за попадание на ЧМ-2022.

В фан-секторе сборной Украины был вывешен перевернутый флаг России, который часть боснийских фанатов восприняла как флаг Сербии.

Реклама

Об этом сообщает Klix.

Реклама

Скандальный флаг подействовал как красная тряпка на быка – на ультрас сборной Боснии и Герцеговины, которые попытались прорваться на трибуну украинцев, но путь им преградила полиция.

Боснийские болельщики пытались напасть на украинцев / Фото: REUTERS

После этого болельщики Боснии и Герцеговины освистали гимн Украины, а затем засыпали проклятьями украинских болельщиков в соцсетях.

Реклама

Нужно учитывать, что Босния и Герцеговина сейчас пребывает в предвоенном положении.

Член президиума Боснии и Герцеговины, экс-лидер Республики Сербской Милорад Додик выступил за создание отдельной от Сараева армии в регионе боснийских сербов. Это может привести к войне.

По данным СМИ, за Додиком стоит Владимир Путин.

Поэтому фанаты Боснии и Герцеговины так взбесились, завидев флаг, которым им показался то ли сербским, то ли российским, в секторе фанатов сборной Украины. Для них сейчас оба враждебны.

Остается непонятным, что он там делал?

Мнения боснийцев разделились. Некоторые пишут, что украинцы таким образом хотели поддержать Боснию и перевернули российский флаг, чтобы показать, что они вместе с боснийцами против общего врага. Другие же считают, что флаг был сербским, а украинцы решили поиздеваться над местными жителями.

Kurtic: "Украинские провокаторы! Зная, что происходит в нашей стране и как близко мы к началу военного конфликта, вы приносите на стадион этот флаг! Не имеет значения, какой он страны на самом деле".