Флаг России в секторе фанатов Украины: скандал после матча в Боснии

Стала известна причина беспорядков на стадионе в Зенице перед матчем Босния и Герцеговина – Украина 0:2, по итогам которого наша сборная вышла в плей-офф за попадание на ЧМ-2022.
В фан-секторе сборной Украины был вывешен перевернутый флаг России, который часть боснийских фанатов восприняла как флаг Сербии.
Об этом сообщает Klix.
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Скандальный флаг подействовал как красная тряпка на быка – на ультрас сборной Боснии и Герцеговины, которые попытались прорваться на трибуну украинцев, но путь им преградила полиция.
После этого болельщики Боснии и Герцеговины освистали гимн Украины, а затем засыпали проклятьями украинских болельщиков в соцсетях.
Нужно учитывать, что Босния и Герцеговина сейчас пребывает в предвоенном положении.
Член президиума Боснии и Герцеговины, экс-лидер Республики Сербской Милорад Додик выступил за создание отдельной от Сараева армии в регионе боснийских сербов. Это может привести к войне.
По данным СМИ, за Додиком стоит Владимир Путин.
Поэтому фанаты Боснии и Герцеговины так взбесились, завидев флаг, которым им показался то ли сербским, то ли российским, в секторе фанатов сборной Украины. Для них сейчас оба враждебны.
Остается непонятным, что он там делал?
Мнения боснийцев разделились. Некоторые пишут, что украинцы таким образом хотели поддержать Боснию и перевернули российский флаг, чтобы показать, что они вместе с боснийцами против общего врага. Другие же считают, что флаг был сербским, а украинцы решили поиздеваться над местными жителями.
Kurtic: "Украинские провокаторы! Зная, что происходит в нашей стране и как близко мы к началу военного конфликта, вы приносите на стадион этот флаг! Не имеет значения, какой он страны на самом деле".
Taletovic: "Это точно были не люди из Украины. Или вы действительно думаете, что украинцы, воюющие с Россией, держат дома флаг этой страны и возят его на футбол в другие страны? Попахивает сербской провокацией, чтобы поссорить нас с украинцами", – приводит слова еще одного боснийского болельщика Footboom.
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