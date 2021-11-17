Роналду нам нипочем! Петраков сделал громкое заявление по плей-офф

Главный тренер сборной Украины пообещал, что наша команда точно попадет в финальную часть чемпионата – кто бы ни был нашим соперником по плей-офф

Александр Петраков / Фото: Reuters

Александр Петраков, с которого сегодня должны снять приставку исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины, уверен, что наша команда пробьется на ЧМ-2022 в Катаре.

Такое заявление коуч "сине-желтых" сделал после гостевой победы Украины над Боснией 2:0 и выхода в плей-офф за попадание на мундиаль.

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"Мы не боимся никого, это сто процентов. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар", – заявил Александр Петраков.

ВИДЕО ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕТРАКОВА

Александр Петраков / Фото: Reuters

Напомним, Украина пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Франция обыграла финнов 2:0.

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Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия c Криштиану Роналду, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.

Криштиану Роналду / Фото: UEFA.com