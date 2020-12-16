Українська
$ 27,76
33,69
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Фантомас" – лучший судья в истории. А в ТОП-10 лишь один действующий арбитр. И это – женщина

16 декабря, 22:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянский рефери успел поработать в Украине, но ставил о себе не лучшие воспоминания

Известное издание France Football назвало десятку лучших арбитров в истории футбола. Первое место досталось легендарному итальянцу Пьерлуиджи Коллине. Получивший за свой неординарный внешний вид прозвище "Фантомас" арбитр обслуживал матчи с 1977 году до ухода в 2005 год.

Реклама

Читайте также: Сексуальное правосудие: таких украинских арбитров вы еще не видели

После завершения карьеры он возглавил Комитета арбитров ФИФА, а также параллельно руководил украинскими арбитрами. Правда, не все остались довольны его работой в Украине – контракт с Коллиной обошелся нашей Федерации в круглую сумму, однако наши арбитры не стали от этого лучше судить.

Интересно, что в первую десятку вошел только один действующий арбитр. И это – француженка Стефани Фраппар, которая недавно дебютировала в Лиге чемпионов на матче "Ювентус" – "Динамо".

В тренде
Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы

Кроме нее в ТОП-10 входят Кен Астон (Англия), Мишель Вотро (Франция), Маркус Мерк (Германия), Чарльз Корвер (Нидерланды), Майк Дин (Англия), Иан Фут (Шотландия), Али Бин Нассер (Тунис) и Говард Уэбб (Англия).

Реклама

Смотрите, как Фраппар отсудила матч "Ювентус" – "Динамо":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

арбитр Пьерлуиджи Коллина Стефани Фраппар

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)Футбол
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)Футбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы:
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: "Шахтер" и "Динамо" получили соперниковФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять