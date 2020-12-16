"Фантомас" – лучший судья в истории. А в ТОП-10 лишь один действующий арбитр. И это – женщина

Итальянский рефери успел поработать в Украине, но ставил о себе не лучшие воспоминания

Известное издание France Football назвало десятку лучших арбитров в истории футбола. Первое место досталось легендарному итальянцу Пьерлуиджи Коллине. Получивший за свой неординарный внешний вид прозвище "Фантомас" арбитр обслуживал матчи с 1977 году до ухода в 2005 год.

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После завершения карьеры он возглавил Комитета арбитров ФИФА, а также параллельно руководил украинскими арбитрами. Правда, не все остались довольны его работой в Украине – контракт с Коллиной обошелся нашей Федерации в круглую сумму, однако наши арбитры не стали от этого лучше судить.

Интересно, что в первую десятку вошел только один действующий арбитр. И это – француженка Стефани Фраппар, которая недавно дебютировала в Лиге чемпионов на матче "Ювентус" – "Динамо".

Кроме нее в ТОП-10 входят Кен Астон (Англия), Мишель Вотро (Франция), Маркус Мерк (Германия), Чарльз Корвер (Нидерланды), Майк Дин (Англия), Иан Фут (Шотландия), Али Бин Нассер (Тунис) и Говард Уэбб (Англия).

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Смотрите, как Фраппар отсудила матч "Ювентус" – "Динамо":

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