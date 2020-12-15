Сексуальное правосудие: таких украинских арбитров вы еще не видели

Футбольный арбитр Катерина Монзуль входит не только в элиту украинского судейского корпуса. В этом сезоне Монзуль доверили обслуживать поединки Лиги наций и Лиги Европы. Это очень хороший стимул для ее молодых коллег. Оказывается, на разных уровнях в нашем футболе очень много девушек-арбитров.

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В День работников суда мы покажем вам тех, кто вершит судьбы команд на футбольном поле. Оказывается правосудие может быть не только суровым, но и очень сексуальным.

София Причина

Ирина Рачинская

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Анастасия Волощук

Марта Звержинская

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Ирина Голияк

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