Тренера Зинченко высмеяли за то, что тот клянчил время у арбитра

Соцсети высмеяли главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за то, что тот эмоционально набросился на резервного арбитра матча с "Вест Бромвичем". Коуча взбесило, что рефери показал всего лишь четыре добавленные к основному времени минуты. Пепу хотелось больше. Напомним, "МанСити" неожиданно сыграл с аутсайдером АПЛ вничью 1:1, забив оба гола еще в первом тайме: один в чужие ворота, другой – в свои.
"Я сказал арбитру, что, может быть, четырех минут недостаточно. Было много замен, травмы. Четыре минуты – слишком мало", – цитирует Гвардиолу BBC
В ответ пользователи соцсетей разразились троллингом наставника "Манчестер Сити":
Да, чтобы совладать с аутсайдером АПЛ, нужен был еще таймик
Ну мааааам, ну еще полчасика!
Согласен. Надо либо еще полчаса, либо еще полмиллиарда на трансферы центральных защитников
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Вест Бромвич" (1:1)
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Отметим, что Александр Зинченко уже в четвертый раз кряду не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч. По словам тренера Хосепа Гвардиолы, у украинца травма. Сроки его восстановления не называются. Ранее он пропустил встречи против "Фулхэма" (2:0), "Марселя" (3:0) и "МЮ" (0:0).
Смотрите, как ранее "МанСити" обыграл в ЛЧ "Марсель" (3:0)
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