"Было жарко и порой сверх меры": анализ работы судей в последних матчах 2020 года

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж 13 тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

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Средняя оценка и оценки по турам:

Михаил Метревели:

Несмотря на минусовую погоду и гололед, отполировавший улицы наших городов, на футбольных полях, в дни тринадцатого тура, было жарко и порой сверх меры. И если футболисты "Руха" и "Днепра" разогревались активным футболом, не выходя за рамки корректной игры, тем самым облегчив задачу судейства, то в Киеве было все наоборот.

Игроки "Динамо" и "Колоса" выдали эпическое сражение, словно открывая начало девятого сезона "Игры престолов". В этом бою было практически все, кроме "отрубленных голов". Арбитр поединка, Игорь Пасхал, попал в такой "шторм", после которого, любому будет трудно встать на ноги. Но если это произойдет, чего мы ему искренне желаем, то тогда он станет в один ряд с Джоном Сноу.

"Олимпик" – "Львов" (1:1)

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Арбитр: Алексей Деревинский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды относительно мало фолили, но часто пытались провоцировать арбитра на назначение пенальти. VAR на матче не работал.

Для арбитража ключевыми были три эпизода. На 21-й минуте Каргбо упал в штрафной после борьбы с Махмутовичем. Форвард "Олимпика" вел силовую борьбу с защитником и упал, не удержав равновесие. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Обычный игровой момент без нарушения правил.

На 79-й минуте Клименчук вошел в штрафную и упал после подката Драме. Арбитр расценил эпизод как симуляцию и показал защитнику "Львова" желтую карточку. Клименчук начал подгибать ноги и падать еще до контакта с защитником "Олимпика" и, если бы этого не делал, вполне мог рассчитывать на пенальти от арбитра встреча. А так, получил вполне справедливое наказание.

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На 84-й минуте Эрнест упал в штрафной после борьбы с Драме. Арбитр нарушение не зафиксировал. Защитник "Олимпика" играл в мяч и сама борьба не выходила за рамки правил.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Ворскла" – "Минай" (1:1)

Арбитр: Денис Шурман.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды совершали много фолов. На матче работал VAR.

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Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 23-й минуте Щербак забил гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Это решение подтвердил и VAR. Момент был очень сложным. На повторе и стоп-кадре показалось, что нога защитника "Миная", на дальнем плане, все-же была ближе к воротам, чем проекция плеча нападающего "Ворсклы". Вопрос пары сантиметров, но похоже, что арбитры ошиблись с определением вне игры и несправедливо отменили гол.

На 27-й минуте Скляр забил гол и его также отменили из-за офсайда. Этот момент так же из разряда спорных, но на наш взгляд, арбитр в этот раз принял верное решение. Щербак, отдававший предголевой пас, незадолго до этого не удержался на линии офсайда и нарушил правила.

На 95-й минуте Хахлев со штрафного удара попал в руку Пешичу, стоящему в стенке в штрафной площади. Арбитр выслушал комментарий ассистента VAR и продолжил игру. Это верное решение. Игрок "Ворсклы" прижимал руку к корпусу и если бы мяч не попал в руку, то попал бы в грудь футболисту полтавчан.

Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Колос" (2:2)

Арбитр: Игорь Пасхал.

Матч был сложным для арбитража. Футболисты играли грубо, много фолили и постоянно оказывали давление на арбитра. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража был ряд эпизодов.

На 31-й минуте Селезнев в прыжке пытался сыграть в мяч, но вместо этого врезался в опорную ногу Шапаренко. Арбитр оценил этот эпизод желтой карточкой. Игрок "Колоса" не сыграл в мяч, играл опасно и мог нанести травму сопернику. Вполне могло быть и удаление.

На 46-й минуте Миколенко в штрафной высоко поднял руку и нанес удар в лицо Селезневу. Арбитр дал продолжить игру, но после подсказки ассистента VAR и просмотра видеоповторов увидел нарушение правил и назначил в ворота "Динамо" пенальти. Это верное решение. Рука Миколенко была высоко поднята и при развороте он ударил соперника в лицо, возможно неумышленно. Впрочем, этого было достаточно чтобы определить явное нарушение правил.

На 52-й минуте Шепелев при попытке сыграть в мяч наносит удар прямой ногой в ногу Черноморцу. Арбитр показал динамовцу желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и показал красную. Это верное решение. Шепелев не сыграл в мяч и мог нанести тяжелую травму сопернику.

На 69-й минуте Максименко перед штрафной оттолкнул руками Вербича, который пытался успеть к мячу, влетевшему в штрафную после подката Милько. Арбитр показал защитнику "Колоса" желтую карточку, но после просмотра VAR изменил цвет карточки на красный. Это ошибка. Видимо, арбитр расценил это как фол последней надежды, но Вербич никак не мог успеть к мячу раньше вратаря "Колоса". К тому же, очень похоже, что словенец фолил первым, хватая соперника руками. С первым решением арбитра показать желтую карточку еще можно согласиться и принять его, но удаление было ошибкой.

На 73-й минуте Селезнев в штрафной выбивал мяч и ударил по ноге Миколенко. Арбитр усмотрел нарушение и поставил пенальти. Очень спорный эпизод, но скорее всего, арбитр ошибся. Повторы в ТВ-трансляции были плохого качества и по ним нельзя точно сказать, был ли пенальти. Но по траектории полета мяча похоже, что сначала Селезнев сыграл в мяч, а уже потом по инерции ударил набегавшего Миколенко.

На 84-й минуте Цыганков забил второй гол "Динамо". Арбитр засчитал его и ошибся. Вербич, после удара которого Цыганков и добил мяч в сетку, находился в небольшом офсайде. Игрок "Динамо" стоял вплотную к защитнику "Колоса", но его корпус был ближе к воротам. Гол нельзя было засчитывать.

К сожалению, арбитр не выдержал высокого напряжения матча. Он потерял контроль над игрой, не смог погасить эмоции футболистов и поддался давлению со стороны главного тренера "Динамо", который агрессивно вмешался в игру и заслужил удаление. Арбитр, в тот момент, проявил малодушие и растерянность, это привело к еще большему числу ошибок, несдержанности и споров.

Оценка: 4,5 балла из 10-ти.

"Рух" – "Днепр-1" (4:1)

Арбитр: Сергей Бойко.

Матч был легким для арбитража. Команды сравнительно мало фолили и в матче не возникало спорных ситуаций. VAR на матче не работал.

В матче не было спорных эпизодов, требующих детального анализа.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Мариуполь" (2:0)

Арбитр: Александр Шандор.

Матч для арбитража был сравнительно легким. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 17-й минуте Гуцуляк упал в штрафной "Мариуполя" после столкновения с Чоботенко. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока "Десны". Это верное решение. Чоботенко был первым на мяче и потом еще получил удар по ноге от нападающего "Десны".

На 23-й минуте Хлебас в штрафной пытался сделать прострел в центр и попал в руку Чоботенко. Арбитр дал продолжить игру. Это также верное решение. Мяч действительно попал в руку защитнику "Мариуполя", но рука была в естественном положении и расстояние до мяча было слишком малым, чтобы игрок азовцев успел что-либо сделать. Это именно тот случай, когда мяч прилетел в руку и правильность решения арбитра не вызывает никаких сомнений.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Заря" (0:2)

Арбитр: Виталий Романов.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды допускали довольно много грубых фолов. VAR на матче не работал.

На 19-й минуте Гордиенко сзади в подкате прилетел в ноги Кабаеву. Арбитр ограничился лишь штрафным ударом и обошелся без карточки. Это неправильное решение. Гордиенко играл очень грубо и должен был получить более суровое наказание.

На 49-й минуте Кабаев пытался сыграть в мяч, но промахнулся и ударил по ноге Дубру. Арбитр оценил этот эпизод желтой карточкой, которая для игрока "Зари" стала второй. Кабаев, пытался выиграть для себя необходимое пространство для контроля мяча, но сделал это весьма грубо и заслужил справедливое наказание в виде желтой карточки. Так что, арбитр здесь прав.

На 83-й минуте Безбородько жестко прошелся по ноге Громова, после чего устроил разборку с Иванисеней. За эти вольности, в короткий промежуток времени, арбитр дважды показал игроку "Александрии" желтую карточку, и в итоге удалил с поля. К этим решениям нет вопросов, все по делу и по существ.

Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.

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