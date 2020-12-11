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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Чемпионат Украины: расписание, трансляции и результаты 13-го тура

11 декабря, 17:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команды Премьер-лиги готовятся уходить на двухмесячный зимний перерыв

В этот уикенд в чемпионате Украины проходят все семь матчей 13-го тура. Одна игра намечена на пятницу, по три – на каждый из выходных. Центральным можно считать субботний поединок в Киеве, где "Динамо" принимает "Колос". Вашему вниманию – результаты всех матчей, трансляции на ТВ и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 11 декабря

19:00 "Олимпик" – "Львов", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.50 – 4.10 – 6.70

Суббота, 12 декабря

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14:00 "Ворскла" – "Минай", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.85 – 3.15 – 5.10

17:00 "Динамо" – "Колос", ТВ: "2+2"
Букмекеры: 1.25 – 5.90 – 13.00

19:30 "Рух" – "Днепр-1", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3.10 – 3.30 – 2.35

Воскресенье, 13 декабря

14:00 "Ингулец" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 12.00 – 5.60 – 1.25

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17:00 "Десна" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.80 – 3.60 – 4.40

19:30 "Александрия" – "Заря", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.20 – 3.10 – 2.40

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
12
9
2
1
23
8
15
29
Забитые 23
Пропущеные 8
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
7
5
0
30
11
19
26
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
ДеснаДеснаДес
12
5
5
2
16
11
5
20
Забитые 16
Пропущеные 11
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В Н
4
ВорсклаВорсклаВор
12
5
4
3
16
9
7
19
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В Н П
5
ЗаряЗаряЗар
11
4
5
2
21
10
11
17
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: В В Н Н В
6
КолосКолосКол
12
4
5
3
16
14
2
17
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н П В П
7
ОлимпикОлимпикОли
11
5
1
5
19
19
0
16
Забитые 19
Пропущеные 19
Разница 0
Результаты последних матчей: В П Н В П
8
АлександрияАлександрияАле
12
4
4
4
19
16
3
16
Забитые 19
Пропущеные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н Н В Н
9
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
14
17
-3
16
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: П В Н Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
12
1
8
3
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
11
МинайМинайМин
11
2
3
6
8
22
-14
9
Забитые 8
Пропущеные 22
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
12
2
2
8
15
24
-9
8
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
25
-18
8
Забитые 7
Пропущеные 25
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П В П В
14
РухРухРух
12
0
6
6
8
22
-14
6
Забитые 8
Пропущеные 22
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н Н Н Н

Читайте о том, что Милевский возвращается в Украину.

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Матчи чемпионата страны можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Смотрите, как на этой неделе "Динамо" обыграло "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

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