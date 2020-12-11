Чемпионат Украины: расписание, трансляции и результаты 13-го тура

В этот уикенд в чемпионате Украины проходят все семь матчей 13-го тура. Одна игра намечена на пятницу, по три – на каждый из выходных. Центральным можно считать субботний поединок в Киеве, где "Динамо" принимает "Колос". Вашему вниманию – результаты всех матчей, трансляции на ТВ и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 11 декабря

19:00 "Олимпик" – "Львов", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.50 – 4.10 – 6.70

Суббота, 12 декабря

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14:00 "Ворскла" – "Минай", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.85 – 3.15 – 5.10

17:00 "Динамо" – "Колос", ТВ: "2+2"

Букмекеры: 1.25 – 5.90 – 13.00

19:30 "Рух" – "Днепр-1", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.10 – 3.30 – 2.35

Воскресенье, 13 декабря

14:00 "Ингулец" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 12.00 – 5.60 – 1.25

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17:00 "Десна" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.80 – 3.60 – 4.40

19:30 "Александрия" – "Заря", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.20 – 3.10 – 2.40

Турнирная таблица

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Матчи чемпионата страны можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Смотрите, как на этой неделе "Динамо" обыграло "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

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