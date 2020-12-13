Матч "Ингулец" – "Шахтер" отменен из-за льда на поле: хозяевам грозит поражение

Хотя команда из Петрово еще может договориться о переносе поединка, если это устроит дончан, УПЛ и транслятора встречи

Матч 13-тура украинской Премьер-лиги "Ингулец" – "Шахтер" сегодня не состоится. Об этом сообщил журналист каналов ТК "Футбол" Сергей Цыгульский в рамках Футбол NEWS. Делегат поединка Владимир Фощий принял решение об отмене матча после проверки поля стадиона "Зирка" в Кропивницком арбитрами встречи. Она должна была начаться в 14:00.

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Сегодня утром судьи выходили на поле, чтобы проверить готовность газона. Но бутсы не входили в землю, так как поле было скользким. В пятницу, когда при минусовой температуре в городе пошел дождь, подогрев поля не был включен. И уже вчера появилась информация, что Матч "Шахтера" в Кропивницком на грани срыва из-за состояния поля.

Стадион "Зирка" в Кропивницком / Фото: ФК "Ингулец"

Директор "Ингульца" Евгений Мороз сказал, что решение об отмене матча должно быть принято не позднее, чем за 60 минут до начала встречи. Делегат ответил, что если поле не изменилось за 12 часов, то при таких погодных условиях – +1 и дождь – газон точно не станет лучше. После отмены матча "Шахтер" спросил, может ли команда возвращаться домой. Делегат встречи ответил, что может.

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Фощий сообщил, что "Ингулец" может договориться с "Шахтером" о переносе матча в другой город, если это устроит УПЛ и транслятора встречи. Стороны уже начали вести переговоры. Хотя, поскольку в отмене матча виноват "Ингулец", который не подготовил поле, клубу могут присудить техническое поражение.

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