Українська
$ 28,08
33,99

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Матч "Ингулец" – "Шахтер" отменен из-за льда на поле: хозяевам грозит поражение

13 декабря, 11:23

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя команда из Петрово еще может договориться о переносе поединка, если это устроит дончан, УПЛ и транслятора встречи

Матч 13-тура украинской Премьер-лиги "Ингулец" – "Шахтер" сегодня не состоится. Об этом сообщил журналист каналов ТК "Футбол" Сергей Цыгульский в рамках Футбол NEWS. Делегат поединка Владимир Фощий принял решение об отмене матча после проверки поля стадиона "Зирка" в Кропивницком арбитрами встречи. Она должна была начаться в 14:00.

Реклама

Сегодня утром судьи выходили на поле, чтобы проверить готовность газона. Но бутсы не входили в землю, так как поле было скользким. В пятницу, когда при минусовой температуре в городе пошел дождь, подогрев поля не был включен. И уже вчера появилась информация, что Матч "Шахтера" в Кропивницком на грани срыва из-за состояния поля.

Стадион "Зирка" в Кропивницком

Стадион "Зирка" в Кропивницком / Фото: ФК "Ингулец"

В тренде
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя

Директор "Ингульца" Евгений Мороз сказал, что решение об отмене матча должно быть принято не позднее, чем за 60 минут до начала встречи. Делегат ответил, что если поле не изменилось за 12 часов, то при таких погодных условиях – +1 и дождь – газон точно не станет лучше. После отмены матча "Шахтер" спросил, может ли команда возвращаться домой. Делегат встречи ответил, что может.

Реклама

Фощий сообщил, что "Ингулец" может договориться с "Шахтером" о переносе матча в другой город, если это устроит УПЛ и транслятора встречи. Стороны уже начали вести переговоры. Хотя, поскольку в отмене матча виноват "Ингулец", который не подготовил поле, клубу могут присудить техническое поражение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отмена газон чемпионат Украины Шахтер Донецк поле Кропивницкий Ингулец УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
"Мариуполь" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 12-го тураЧУ по футболу
Сразу 20 зараженных в
Сразу 20 зараженных в "Днепре-1", но боссы УПЛ отказали в переносе воскресного матчаЧУ по футболу
Бывшая жена динамовца Караваева в день рождения согрела поклонников откровенными фото
Бывшая жена динамовца Караваева в день рождения согрела поклонников откровенными фотоФутбол
Чемпионат Украины: расписание, трансляции и результаты 13-го тура
Чемпионат Украины: расписание, трансляции и результаты 13-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять