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Удаление Луческу и четыре гола: "Динамо" сыграло в скандальную ничью с "Колосом"

12 декабря, 19:01

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне будут зимовать в статусе единоличного лидера УПЛ. Но в последнем матче года они явно хотели другого результата

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч между "Динамо" и "Колосом". Скандальная игра, по ходу которой был удален главный тренер киевлян Мирча Луческу, завершилась вничью 2:2.

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Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Колос" 2:2.

Полное видео матча "Динамо" – "Колос"

"Колос" открыл счет на 49-й минуте. С помощью VAR была зафиксирована отмашка Миколенко против Селезнева, и сам пострадавший реализовал пенальти.

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На 54-й минуте херсонский арбитр Игорь Пасхал, опять же после просмотра VAR, показал красную карточку динамовцу Шепелеву. Недовольный этим Луческу выбежал прямо в центр поля, чтобы высказать свое негодование судье. И главный тренер киевлян также был изгнан арбитром.

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На 72-й минуте составы уравнялись – 10 на 10. У "Колоса" прямую красную получил Максименко.

После этого "Динамо" сравняло счет. На 74-й минуте Цыганков реализовал пенальти за фол Селезнева против Миколенко.

А на 84-й минуте "Динамо" вышло вперед – дубль оформил Цыганков.

Но уже на 87-й минуте "Колос" сделал счет 2:2. Мяч залетел в ворота "Динамо" после удара Антюха и рикошета от Миколенко.

В итоге – триллерная ничья 2:2. Киевляне будут зимовать в статусе единоличного лидера УПЛ. Но в последнем матче года они явно хотели другого результата.

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"Динамо" – "Колос" – 2:2
Голы: Цыганков, 74 (пен), 84 – Селезнев, 49 (пен), Антюх, 87
"Динамо": Бущан – Кендзера, Сирота (Караваев. 46), Попов, Миколенко – Шапаренко (Леднев, 90+4), Андриевский (Сидорчук, 63), Шепелев – Цыганков, Супряга (Вербич, 46), Родригес (Гармаш, 46)
"Колос": Волынец – Ром, Петров, Максименко, Черноморец – Милько (Новак, 76) – Ильин (Морозко, 80), Ориховский, Костышин (Задоя, 61), Антюх – Селезнев (Лысенко, 81)
Предупреждения: Миколенко, Шапаренко, Цыганков – Костышин, Селезнев, Ильин, Милько, Волынец
Удаления: Шепелев, 54 – Максименко, 72

Ранее мы писали, что после победы над Ребровым "Динамо" может потерять Луческу. Мирча молчит об усилении команды. Но если не получит его, может красиво уйти.

Между тем Игорь Суркис слухи об уходе Луческу называет раскачиванием ситуации. Босс "бело-синих" сравнивает Мирчу с Лобановским и заверяет, что у румына нет никакого желания покидать Киев.

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Источник: Сегодня|Спорт

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