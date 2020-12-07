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Дождались! Милевский возвращается в Украину – СМИ

7 декабря, 17:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший форвард киевского "Динамо" планирует выступать за львовский "Рух"

Неординарный футболист Артем Милевский возвращается в Украину. 35-летний собирается играть в Премьер-лиге за львовский "Рух". Об этом сообщил Telegram-канал Динамо Киев Inside, который пишет:

"Похоже, определился с клубом Артем Милевский. По нашим данным, Григорию Козловскому удалось убедить Милевского в необходимости плавного завершения карьеры именно в его детище. Пару лет назад Артем дал такое обещание и намерен его сдержать. Более того, функции Милевского не ограничатся игровыми. После окончания игровой карьеры Милевский в том же "Рухе" начнет работу спортивным директором".

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Также источник утверждает, что в своих рядах скандального игрока хотел бы видеть и "Колос":

"Планы Козловского на второй круг велики. С новым тренером и массой новых игроков. Амбиции простираются далеко, и в следующем сезоне команде будет поставлена еврокубковая задача. С финансовой стороны – проблем у "Руха" в ближайшие годы не намечается. Единственной альтернативой для Артема есть команда Засухи, который с таким же рвением хотел бы видеть его у себя. Для киевлянина, естественно, такой вариант был бы в приоритете. Если бы не слово, данное Козловскому".

Недавно Милевский поддержал протестантку в Беларуси, у него проснулась совесть.

Напомним, Артем выступал за сборную на домашнем Евро-2012, а "Динамо" покинул в 2013 году. За эти семь лет он выступал в Турции, Хорватии, России, Венгрии, Румынии, а последние два года – в родной Беларуси за "Динамо" (Брест). В 2019 году он там стал чемпионом.

На днях Милевский рассказал о знакомстве с Марадоной и переживаниях Нойока.

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Смотрите сюжет о том, как Артем пропил свой успех:

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