Дочка динамовца Буяльского заказала у мамы сестричку (видео)

Лидер киевского Динамо и его супруга ждут второго ребенка. Трехлетняя Злата, которую они воспитывают, хочет, чтобы это была девочка

Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Трехлетняя дочь Виталия и Алины Буяльских Злата поделилась ожиданиями относительно того, кто у нее родится – братик или сестричка.

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Напомним, в недавнем матче с Ворсклой, празднуя первый в своей карьере хет-трик, полузащитник Динамо Виталий Буяльский засунул мяч себе под футболку и изобразил беременность.

Позже супруга футболиста Алина Буяльская подтвердила, что они готовятся во второй раз стать родителями.

Реклама Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

- Расскажи всем, кого ты больше хочешь – братика или сестричку? – спросила сегодня у Златы Алина Буяльская.

- Сестричку.

- Почему?

- Потому что я ее люблю.

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- А если там братик?

- Сестричка, – настаивает на своем Злата, видео разговора с которой Алина Буяльская выложила у себя в инстаграм-историях.

Дочка Буяльского ждет сестричку Видео: Instagram

Алина Буяльская / Фото: Instagram

Реклама Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Ранее Алина Буяльская признавалась, что они с Виталием очень хотели бы второго ребенка, для чего ведут максимально здоровий образ жизни. "Дочка Злата сейчас часто говорит, что хочет и братика, и сестричку, я прямо не ожидала от нее такого", – рассказывала тогда Алина.

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