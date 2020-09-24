"Десна" проиграла дебютный матч в Лиге Европы и первой от Украины вылетела из Лиги Европы

Черниговцы достойно сражались с "Вольфсбургом", но всю игру сломало удаление Тамма

Черниговская "Десна" проиграла дебютный матч в еврокубках. Команда Александра Рябоконя в третьем раунде квалификации Лиги Европы на выезде уступила немецкому "Вольфсбургу". Мы проводили онлайн матча "Вольфсбург" – "Десна" с подробным описанием всех ключевых моментов. Немцам удалось забить достаточно быстрый гол после домашней заготовки во время углового – отличился капитан "волков" Джошуа Гилавоги.

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Самый реальный шанс отыграться "Десна" имела в начале второго тайма, когда после удара Владислава Калитвинцева от гола немцев спас защитник, бросившийся под мяч. Черниговцы провели еще несколько острых атак, а затем случилось ключевое событие в матче.

Обзор 1-го тайма:

Во время подачи углового защитник "Десны" Йоонас Тамм не по правилам сыграл против вратаря "Вольфсбурга" и заработал предупреждение. А спустя три минуты Тамм очень грубо полетел в ноги сопернику в центре поля и получил втрое предупреждение, которое превратилось для него в красную карточку.

В меньшинстве "Десна" лишилась всех шансов на спасение результата. В оставшееся время самым реальным моментом для сравнения счета был удар головой в исполнении Будковского после ошибки вратаря, но мяч пролетел над перекладиной. А "Вольфсбург" в компенсированное время забил еще один мяч и в раунде плей-офф квалификации встретится с победителем пары "Санкт-Галлен" – АЕК.

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"Вольфсбург" – "Десна" – 2:0

Гол: Гилавоги (16), Гинчек (90+3)

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"Вольфсбург": Кастельс, Мехмеди, Лакруа (Брукс, 62), Руссийон, Арнольд, Гилавоги, Шлагер, Штеффен, Жоао Виктор, Вегорст, Мармуш (Пауло Отавио, 59)

"Десна": Паст, Тамм, Конопля, Гитченко, Мостовой, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк, 46), Калитвинцев, Домбровский (Ермаков, 65), Огиря, Будковский

Предупреждения: Мармуш (50), Тамм (57), Конопля (66)

Удаление: Тамм (60)

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"Десна" стала 20-м представителем Украины в еврокубках. Как мы писали ранее, наши команды чаще выигрывали свои стартовые матчи на международной арене, однако черниговцам не удалось поддержать эту статистику.

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