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"Риека" – "Колос": где смотреть матч бойкого дебютанта Лиги Европы

24 сентября, 15:01

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка 3-го квалификационного раунда - на ТВ и в интернете

До группового этапа Лиги Европы дебютанту соревнований "Колосу" осталось два раунда квалификации. Сегодня в Хорватии команда из Ковалевки сыграет с обладателем Кубка страны "Риекой". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Мультимедийный онлайн "Риека" – "Колос" пройдет на нашем сайте. Напомним, что из-за пандемии коронавируса эта стадия Лиги Европы состоит лишь из одного матча.

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В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Футбол 2". Также посмотреть трансляцию игры онлайн можно на сервисе OLL.TV.

"Колос"

"Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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Если сегодня "Колос" пройдет хорватскую команду, то на заключительном этапе квалификации встретится с победителем пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша). В плей-офф клубы также проведут одну встречу – 1 октября.

Ранее мы также писали, что "Колос" проведет лишь второй матч в Европе, но не чувствует давления перед "Риекой". Тренер украинского дебютанта Руслан Костышин считает, что греческий чемпионат сильнее, чем хорватский.

Смотрите, как "Колос" прошел греческий "Арис"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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соперник Лига Европы где смотреть квалификация Риека Колос Ковалевка
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