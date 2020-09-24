Родина "Колоса" – "украинская Швейцария": жизнь уникального села перед Лигой Европы

Накануне матча с "Риекой" мы побывали в Ковалевке, которая имеет современный стадион, ледовую арену и шикарный парк

Ковалевский "Колос" провел в еврокубках всего один матч, но сумел удивить специалистов и выбить из квалификации Лиги Европы греческий "Арис". Сегодня команда Руслана Костышина сыграет против хорваткой "Риеки". Смотрите онлайн "Риека" – "Колос"на нашем сайте. А накануне мы побывали в уникальном селе Ковалевка, которое при населении 1600 человек имеет современный стадион и ледовую арену, шикарный парк с лебедями и лучшую инфраструктуру в округе.

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"Колос" в Ковалевке знают все, хотя футболисты не живут в селе, а приезжают туда на сборы и матчи. Тем не менее никто из игроков не успел словить звезду. Они ходят в то же кафе, что и местные жители, на вкуснейшую пиццу из итальянской муки, могут переброситься с ними парой фраз на улице и пускают всех желающих на свои тренировки.

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Выездные матчи "Колоса" – даже в Европе – не вызывают в селе такого ажиотажа, как домашние. Хотя даже те, кто не смотрел поединок, знают результат. А вот если игра в Ковалевке, тогда стадион ломиться от болельщиков, которые едут со всей округи – Фастова, Василькова, Белой Церкви.

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Стадион "Колоса" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка В тренде Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу

За глаза Ковалевку называют "украинской Швейцарией" – чистые улицы, красивая природа, ухоженный центр и отлично развитая инфраструктура. К сожалению, мы не смогли оценить все прелести этого уникального населенного пункта, так как часть Ковалевки была перекрыта в связи с ремонтом. Но местные жители уверены – к первому домашнему матче в Лиге Европы все закончат. Хотя пройти хорватов будет непросто.

Смотрите эксклюзивный сюжет о матче "Колоса" в Греции

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