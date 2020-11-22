Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

День сыновей в футболе: чей сын ближе всего к славе отца

22 ноября, 09:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Быть сыном знаменитого отца - тяжелая ноша для начинающих футболистов

22 ноября во всем мире отмечают День сыновей, или День сына. Нередко сыновья идут по стопам своих отцов. Не исключение – футбол, однако чем знаменитее отец, тем пристальнее будут наблюдать за развитием карьеры его наследника. Только представьте, каково будет сыну Криштиану Роналду или Лионеля Месси... А как сложилась судьба сыновей других знаменитостей?

Реклама

Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи Бекхэма

Джастин Клюйверт

21-летний нидерландец, как и его отец Патрик, прошел академию амстердамского "Аякса". Уже в 18 лет он заслужил первый вызов в национальную сборную, став самым молодым игроком команды… после своего отца. Сейчас Джастин защищает цвета итальянской Ромы, которую тренирует хорошо нам знакомый Паулу Фонсека, однако нидерландец находится на карандаше ТОП-клубов Европы.

Маркус Тюрам. Отец 23-летнего француза – Лилиан – считался одним из лучших защитников своего времени, а его сын нашел себя в нападении. Сейчас Маркус защищает цвета менхенгладбахской "Боруссии". Кстати, недавно с Тюрамом-младшим случился забавный инцидент в Германии. Стюард не хотел пускать Маркуса на стадион, так как просто не узнал в неприметном пареньке новичка команды. Тогда французу пришлось открывать собственную страницу на Википедии, чтобы доказать работнику стадиона, что он является игроком "Боруссии".

Тимоти Веа

Сын знаменитого либерийского нападающего, а ныне президента африканской страны Джорджа Веа вырос в США и выступает за местную сборную, где уже успел открыть счет своим голам. Азы футбола Тимоти получал в "Пари Сен-Жермен", однако закрепиться в составе парижан ему не удалось и летом 2019 года он был продан в "Лилль".

Джованни Симеоне

Реклама

Несколько лет назад, когда Джованни только начинал делать первые шаги в большом футболе, у его отца Диего Симеоне спрашивали, хочет ли он купить сына в "Атлетико", на что знаменитый аргентинец ответил: У моего сына есть все, чтобы играть под моим началом, но я никогда не подпишу его. С одной стороны, я не хочу полностью исключать возможность, но было бы очень сложно иметь сына в раздевалке".

Янис Хаджи. Молодой румынский полузащитник начинал карьеру на родине в "Вииторуле", которым руководит и который принадлежит его отцу Георгию Хаджи. Ему не удалось закрепиться в составе "Фиорентины", однако успешной игрой за молодежную сборную Янис привлек внимание знаменитого "Рейнджерса" и сейчас довольно успешно играет в Шотландии.

Федерико Кьеза. Сын знаменитого итальянского нападающего Энрико Кьезы полностью пошел по стопам отца и даже выбрал то же амплуа на поле. Федерико воспитывался в академии "Фиорентины" и там же начинал свою взрослую карьеру. Успехи в составе "виолы" позволили ему заслужить приглашение из "Ювентуса".

Реклама

Эрлинг Холанд

Норвежский блондин ворвался в мировой футбол в прошлом сезоне, заслужив приглашение от "Боруссии" Дортмунд. Однако не многие знают, что его отец – Альф-Инге Холанд – также имеет успешную карьеру на футбольном поле. Холанд-старший успел поиграть в Англии, однако из-за тяжелой травмы, полученной в матче против "Манчестер Юнайтед", вынужден был завершить карьеру в 31 год. Возможно, в этом и кроется причина, почему Эрлинг отказался переходить в команду Сульшера.

Даниэль Мальдини. Продолжая давнюю династию в клубе, Даниэль Мальдини дебютировал в "Милане" в матче против "Вероны" в феврале этого года, присоединившись к отцу Паоло и деду Чезаре в качестве третьего игрока с фамилией Мальдини, который будет играть за "россонери". В отличие от своего отца, который является одним из величайших защитников в истории футбола, Даниэль играет на позиции атакующего полузащитника.

Джованни Рейна

Будущий футболист дортмундской "Боруссии" родился в Сандерленде, где в то время выступал его знаменитый отец Клаудио Рейна (легенда сборной США), и начал свой путь в "Нью-Йорк Сити", где отец был спортивным директором. Тем не менее Джованни, названный в честь другого известного игрока Джованни ван Бронкхорста, дебютировал во взрослом футболе в Германии и сейчас считается одним из самых перспективных игроков. Не зря же "шмели" на днях продлили с ним контракт.

Сыновья Зидана

Реклама

Нынешний наставник "Реала" имеет четырех сыновей и все они пошли по стопам легендарного отца. Правда, хотя бы немного дотянуться к славе Зинедина не удалось никому, по крайней мере, на данный момент. Старший из них – Энцо – успел сменить уже четыре команды, а сейчас вообще находится без работы. Лука долгое время боролся за место в составе "Реала", но не выдержал конкуренции, в том числе от Андрея Лунина, и в итоге ушел в "Райо Вальекано". Надежда на юных Тео и Эльяса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист отец Лука Зидан Энцо Зидан Янис Хаджи Джованни Симеоне Джастин Клюйверт Тимоти Веа Федерико Кьеза Маркус Тюрам Эрлинг Холанд Даниэль Мальдини

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата Европы
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата ЕвропыФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивуюФутбол
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять