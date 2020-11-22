День сыновей в футболе: чей сын ближе всего к славе отца

22 ноября во всем мире отмечают День сыновей, или День сына. Нередко сыновья идут по стопам своих отцов. Не исключение – футбол, однако чем знаменитее отец, тем пристальнее будут наблюдать за развитием карьеры его наследника. Только представьте, каково будет сыну Криштиану Роналду или Лионеля Месси... А как сложилась судьба сыновей других знаменитостей?

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Джастин Клюйверт

21-летний нидерландец, как и его отец Патрик, прошел академию амстердамского "Аякса". Уже в 18 лет он заслужил первый вызов в национальную сборную, став самым молодым игроком команды… после своего отца. Сейчас Джастин защищает цвета итальянской Ромы, которую тренирует хорошо нам знакомый Паулу Фонсека, однако нидерландец находится на карандаше ТОП-клубов Европы.

Маркус Тюрам. Отец 23-летнего француза – Лилиан – считался одним из лучших защитников своего времени, а его сын нашел себя в нападении. Сейчас Маркус защищает цвета менхенгладбахской "Боруссии". Кстати, недавно с Тюрамом-младшим случился забавный инцидент в Германии. Стюард не хотел пускать Маркуса на стадион, так как просто не узнал в неприметном пареньке новичка команды. Тогда французу пришлось открывать собственную страницу на Википедии, чтобы доказать работнику стадиона, что он является игроком "Боруссии".

Тимоти Веа

Сын знаменитого либерийского нападающего, а ныне президента африканской страны Джорджа Веа вырос в США и выступает за местную сборную, где уже успел открыть счет своим голам. Азы футбола Тимоти получал в "Пари Сен-Жермен", однако закрепиться в составе парижан ему не удалось и летом 2019 года он был продан в "Лилль".

Джованни Симеоне

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Несколько лет назад, когда Джованни только начинал делать первые шаги в большом футболе, у его отца Диего Симеоне спрашивали, хочет ли он купить сына в "Атлетико", на что знаменитый аргентинец ответил: У моего сына есть все, чтобы играть под моим началом, но я никогда не подпишу его. С одной стороны, я не хочу полностью исключать возможность, но было бы очень сложно иметь сына в раздевалке".

Янис Хаджи. Молодой румынский полузащитник начинал карьеру на родине в "Вииторуле", которым руководит и который принадлежит его отцу Георгию Хаджи. Ему не удалось закрепиться в составе "Фиорентины", однако успешной игрой за молодежную сборную Янис привлек внимание знаменитого "Рейнджерса" и сейчас довольно успешно играет в Шотландии.

Федерико Кьеза. Сын знаменитого итальянского нападающего Энрико Кьезы полностью пошел по стопам отца и даже выбрал то же амплуа на поле. Федерико воспитывался в академии "Фиорентины" и там же начинал свою взрослую карьеру. Успехи в составе "виолы" позволили ему заслужить приглашение из "Ювентуса".

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Эрлинг Холанд

Норвежский блондин ворвался в мировой футбол в прошлом сезоне, заслужив приглашение от "Боруссии" Дортмунд. Однако не многие знают, что его отец – Альф-Инге Холанд – также имеет успешную карьеру на футбольном поле. Холанд-старший успел поиграть в Англии, однако из-за тяжелой травмы, полученной в матче против "Манчестер Юнайтед", вынужден был завершить карьеру в 31 год. Возможно, в этом и кроется причина, почему Эрлинг отказался переходить в команду Сульшера.

Даниэль Мальдини. Продолжая давнюю династию в клубе, Даниэль Мальдини дебютировал в "Милане" в матче против "Вероны" в феврале этого года, присоединившись к отцу Паоло и деду Чезаре в качестве третьего игрока с фамилией Мальдини, который будет играть за "россонери". В отличие от своего отца, который является одним из величайших защитников в истории футбола, Даниэль играет на позиции атакующего полузащитника.

Джованни Рейна

Будущий футболист дортмундской "Боруссии" родился в Сандерленде, где в то время выступал его знаменитый отец Клаудио Рейна (легенда сборной США), и начал свой путь в "Нью-Йорк Сити", где отец был спортивным директором. Тем не менее Джованни, названный в честь другого известного игрока Джованни ван Бронкхорста, дебютировал во взрослом футболе в Германии и сейчас считается одним из самых перспективных игроков. Не зря же "шмели" на днях продлили с ним контракт.

Сыновья Зидана

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Нынешний наставник "Реала" имеет четырех сыновей и все они пошли по стопам легендарного отца. Правда, хотя бы немного дотянуться к славе Зинедина не удалось никому, по крайней мере, на данный момент. Старший из них – Энцо – успел сменить уже четыре команды, а сейчас вообще находится без работы. Лука долгое время боролся за место в составе "Реала", но не выдержал конкуренции, в том числе от Андрея Лунина, и в итоге ушел в "Райо Вальекано". Надежда на юных Тео и Эльяса.

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