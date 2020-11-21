"Диагноз был как удар в сердце": "Император Рима" тяжело перенес коронавирус

Бывший капитан римской "Ромы" и нападающий сборной Италии Франческо Тотти, который в начале ноября заразился коронавирусом, наконец-то здоров. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Известный форвард также рассказал, как тяжело протекала болезнь – COVID-19 вызвал у итальянца пневмонию.

"В последние недели я плохо себя чувствовал. Теперь я здоров и могу с некоторым облегчением рассказать вам, что у меня был коронавирус. Это было непросто: повышенная температура, низкий уровень кислорода в крови, покидающие тебя силы. Диагноз был как удар в сердце: двусторонняя пневмония, вызванная инфекцией SARS-CoV-2. Благодаря своевременно поставленному диагнозу я смог вылечиться дома. Это были 15 долгих дней", – написал Тотти.

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В конце легенда "Ромы" добавил: "COVID-19 можно победить с помощью правильных мер предосторожности и рекомендаций".

Франческо Тотти / Фото: AFP

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Напомним, что форвард провел всю свою карьеру в одном клубе – "Роме". За что и получил прозвище "Император Рима". Тотти – воспитанник "Волков", а цвета первой команды защищал на протяжении 25 лет – с 1992-го по 2017 год. После чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул "Рому". А в феврале решил заняться скаутской деятельностью.

Напомним, что 12 октября отец Тотти скончался от осложнений, вызванных COVID-19. 76-летний Энцо ушел из жизни в одной из клиник Рима.

Видео: Сегодня

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