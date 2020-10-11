Что творят! Испанцы пугают Украину сумасшедшими голами на тренировке (видео)

Это просто атас! Если пиренейцы творят такое в двухсторонке, то чего тогда ждать от них на поле НСК?

Перед матчем с Украиной, который состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве 13 октября, сборная Испании провела двухсторонку в Мадриде. Она отметилась сумасшедшими по красоте голами, породившими вопрос: если они такое творят в тренировочном процессе, играя в полноги, то что будет в официальном поединке против команды Андрея Шевченко?

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Вы только посмотрите, как издевательски забивает Родри, одноклубник травмированного Зинченко по "Манчестер Сити". Пяточкой, не глядя на ворота. Шедевр, не иначе! Ну и проникающая передача на него – просто атас!

А вот как оставил в дураках своих же партнеров по сборной Испании форвард "Лидса" Родриго Морено. Вокруг него – пять (!!!) игроков. И он все равно умудряется левой подработать мяч, а правой убийственно пробить. Словно переодетый Лионель Месси!

Да, испанские нападающие сейчас – в ударе. И Украине это отнюдь не на руку...

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Напомним, в сентябре Испания обыграла Украину на своем поле 4:0. Дублем тогда отметился Серхио Рамос, еще по разу нам забили Ансу Фати и Ферран Торрес.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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