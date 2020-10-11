Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

В Киев в составе испанской сборной отправились все три игрока, забивавшие украинцам в сентябре

Сборная Испании вылетела в Киев на матч Лиги наций против Украины, который состоится 13 октября на НСК "Олимпийский". Отметим, что накануне испанцы обыграли Швейцарию 1:0.

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Тогда как, напомним, Украина днем ранее проиграла Германии 1:2.

В составе испанской команды, чемпиона мира-2010, на игру с Украиной отправились 22 футболиста, включая тройку игроков, которые расписались в воротах Андрея Пятова 6 сентября в Мадриде. Напомним, в том поединке, завершившемся со счетом 4:0 в пользу "Фурии Рохи", дублем отметился Серхио Рамос, еще по разу нам забили Ансу Фати и Ферран Торрес. Да-да, все они готовы выйти теперь и на поле НСК "Олимпийский".

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Состав сборной Испании

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Унаи Симон ("Атлетик")

Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Унаи Симон ("Атлетик") Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Серхио Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм", Англия), Серджи Роберто ("Барселона")

Хесус Навас ("Севилья"), Серхио Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм", Англия), Серджи Роберто ("Барселона") Полузащитники: Серджи Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Арсенал", Англия), Серхио Каналес ("Бетис"), Хосе Кампанья ("Леванте")

Серджи Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Арсенал", Англия), Серхио Каналес ("Бетис"), Хосе Кампанья ("Леванте") Нападающие: Родриго Морено ("Лидс", Англия), Ансу Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад")

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Ранее мы писали, что матч Украина – Испания в Лиге наций доверили фартовому арбитру из Польши. Под присмотром Павела Гиля наши команды шесть раз выиграли и один раз сыграли вничью.

Смотрите, как Украина играла с Испанией на ее поле

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