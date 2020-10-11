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Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

11 октября, 21:06

Олег Люлька Олег Люлька

В Киев в составе испанской сборной отправились все три игрока, забивавшие украинцам в сентябре

Сборная Испании вылетела в Киев на матч Лиги наций против Украины, который состоится 13 октября на НСК "Олимпийский". Отметим, что накануне испанцы обыграли Швейцарию 1:0.

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Тогда как, напомним, Украина днем ранее проиграла Германии 1:2.

В составе испанской команды, чемпиона мира-2010, на игру с Украиной отправились 22 футболиста, включая тройку игроков, которые расписались в воротах Андрея Пятова 6 сентября в Мадриде. Напомним, в том поединке, завершившемся со счетом 4:0 в пользу "Фурии Рохи", дублем отметился Серхио Рамос, еще по разу нам забили Ансу Фати и Ферран Торрес. Да-да, все они готовы выйти теперь и на поле НСК "Олимпийский".

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Состав сборной Испании

  • Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Унаи Симон ("Атлетик")
  • Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Серхио Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм", Англия), Серджи Роберто ("Барселона")
  • Полузащитники: Серджи Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Арсенал", Англия), Серхио Каналес ("Бетис"), Хосе Кампанья ("Леванте")
  • Нападающие: Родриго Морено ("Лидс", Англия), Ансу Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад")

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Ранее мы писали, что матч Украина – Испания в Лиге наций доверили фартовому арбитру из Польши. Под присмотром Павела Гиля наши команды шесть раз выиграли и один раз сыграли вничью.

Смотрите, как Украина играла с Испанией на ее поле

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Испании Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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