Испания минимально обыграла Швейцарию: это на руку сборной Украины

Сборная Испании дома обыграла команду Швейцарии в третьем туре Лиги наций. Встреча на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 14-й минуте забил Микель Оярсабаль. Мы провели онлайн матча Испания – Швейцария.

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Видео гола Оярсабаля в матче Испания – Швейцария

Этот результат можно расценивать как удачный для сборной Украины, которая, скорее всего, будет вести борьбу за "жизнь" в элитном дивизионе Лиги наций с Швейцарией. В субботу команда Шевченко уступила Германии 1:2.

Сборная Испании после трех матчей набрала семь очков и занимает первое место в группе. Команда Швейцарии замыкает таблицу, имея в активе всего одно очко. У Украины 3 балла, у Германии – 5.

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Напомним, лучшая сборная этого квартета в Финале четырех поспорит за трофей Лиги наций. А худшая вылетит во второй дивизион. Теоретические шансы на первое место у украинцев остаются, однако если говорить реально, то команда Андрея Шевченко будет бороться с Швейцарией за то, чтобы в этой группе не оказаться последней.

Смотрите обзор матча Украина – Германия 1:2

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