Матч Украина – Испания в Лиге наций доверили фартовому арбитру из Польши

Польский рефери шесть раз работал на матчах украинских клубов и один раз обслуживал поединок национальной команды

Поединок четвертого тура Лиги наций между сборными Украины и Испании обслужит судейская бригада из Польши во главе с Павелом Гилем. Напомним, что сегодня Украина на "Олимпийском" встретится с Германией, матч начнется в 21:45. Украина – Германия трансляция онлайн доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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44-летнему Гилю на линиях будут помогать Конрад Сапела и Марцин Борковский. Четвертый арбитр – Павел Рачковский. Делегат УЕФА – Конул Мехтиева (Азербайджан). Судейский наблюдатель – Стефано Подечи (Сан-Марино), сообщает сайт УАФ.

Гиль уже обслуживал матч с участием сборной Украины. В 2012 году он зафиксировал победу нашей команды над Нигером (2:1).

А вот с командами из чемпионата Украины он пересекался намного чаще. Под присмотром поляка украинские клубы одержали пять побед и один раз сыграли вничью. Так что поляка можно считать фартовым арбитром для Украины.

Напомним, что матч Украина – Испания состоится в НСК "Олимпийский" 13 октября, начало – в 21.45. В сентябре в Испании наша команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:4.

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