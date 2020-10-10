Испания – Швейцария: онлайн поединка Лиги наций

Соперники Украины по группе А4 сборные Испании и Швейцарии встретятся сегодня в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано". Лидер квартета примет аутсайдера, который очень нуждается в очках. Начало встречи в 21:45. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн матча с комментариями ключевых моментов, а также фото и видеоповторами ярких эпизодов.

Испания – Швейцария

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В каком состоянии подходят команды

После двух туров нового сезона Лиги наций Испания сумела захватить лидерство в группе. Хотя в матче с Германией ей очень повезло – "Красная фурия" спаслась уже на последних секундах компенсированного времени – 1:1. А вот в поединке с Украиной испанцы доминировали с первых минут и уверенно выиграли 4:0.

Накануне команда Луиса Энрике не смогла забить Португалии в товарищеском матче – 0:0. Хотя моменты возникали и, прежде всего, у Дани Ольмо. Тем не менее сегодня Испания очень постарается, чтобы упрочить свое положение лидера.

Что касается Швейцарии, то она хорошо смотрелась и в стартовом матче Лиги с Украиной, в поединке с Германией. Однако во Львове все решил гол-красавец Александра Зинченко – 2:1, а с немцами "крестоносцам" не хватило немного удачи в атаке – 1:1. И они должны быть очень злы из-за своей последней позиции в квартете.

Смотрите путь Швейцарии в Мадрид

История встреч

Испании и Швейцарии играли между собой шесть раз в истории и пока преимущество на стороне пиренейцев – три победы против одной и две ничьи.

Кадровая ситуация

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири может провести первый матч за Швейцарию в этом году. Он сдал положительный тест на коронавирус, но повторный анализ не выявил вируса. Его судьбу решат УЕФА. Но голов Шакири сейчас очень не хватает команде.

Также Владимир Петкович не может рассчитывать на игроков "Вольфсбурга" Кевина Мбабу и Ренато Штеффена, у которого Covid-19. Вне игры форвард Йосип Дрмич из "Норвича" и сразу на трое игроков гладбахской "Боруссии" – защитника Микаэля Ланга, полузащитника Дениса Закарию и форварда Брила Эмболо.

Испании в свою очередь не поможет травмированный защитник "Реала" Дани Карвахаль. Также на самоизоляции из-за коронавируса находятся полузащитник "Наполи" Фабиан Руис и игрок средней линии "Ливерпуля" Тьяго Алькантара.

Сравнение составов Испании и Швейцарии

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Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович: "Завтра нам будет противостоять очень хорошая команда. Мы знакомы с принципами ее игры. У них подобрался очень хороший микс. Молодые и голодные игроки здорово добавляют им скорости. Теперь они чуть меньше держат мяч и играют быстрее. Мы же постараемся показать свой футбол".

Владимир Петкович / Фото: AFP

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "В предыдущих матчах Лиги наций Швейцария заслуживала большего. Это хорошая команда, которая может оказать на соперника сильное давление. Мы должны выложиться по максимуму, чтобы доставить им проблемы. Нехватка бомбардира? Я выберу то, что у меня есть, нежели игрока, который забивает по 30 голов за сезон, но ради которого придется все менять. У меня есть множество игроков, которые дают мне множество разных опций".

Что думают букмекеры

Аналитики контор отдают весомое преимущество хозяевам поля. Ставки на победу Испании принимают с коэффициентом 1.44, на ничью – 4.20, а вот на успех Швейцарии – 7.00.

Смотрите, как Испания играла против Украины

Все подробности в спецтеме Лига наций

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