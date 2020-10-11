Почему притормозила "машина" Шевченко и не сломалась ли она вообще

Три неудачи подряд нашей национальной команды опустили и болельщиков, и футболистов с небес на землю после триумфального прохождения отборочной кампании Евро-2020. Особенно болезненным стало самое крупное поражение в истории сборной Украины – от французов в товарищеском матче.

Мы должны побеждать?

Реклама

В соцсетях в адрес коллектива Андрея Шевченко полетели обвинения: что за "колхоз"? Однако, случилось ли что-то необычное? Украинская команда занимает 24-е место в мировом рейтинге и лишь раз в истории пробивалась в финальную часть "мундиалей". В последних трех матчах она проиграла Испании, Франции и Германии – чемпионам мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вряд ли кто-то за пределами Украины назовет это сюрпризом.

Да, за последние два года наши уверенно прошли квалификацию чемпионата Европы и выиграли свою группу в Лиге наций, но во втором дивизионе. Сенсацией можно было назвать лишь домашнюю победу над сборной Португалии. Но, как известно, раз в год и палка стреляет. К тому же поражение в Киеве не помешало Криштиану Роналду с партнерами спокойно выйти на Евро. А вот у нас, похоже, вызвало некоторую переоценку сил футболистов.

Противоречие тактик

Андрей Шевченко после прихода в сборную объявил о желании изменить стиль игры команды. Да, наши стали смелее действовать с соперниками уровня Чехии (№45 в мире), Словакии (№36) и Сербии (№31), игра стала более зрелищной. За это действительно тренерский штаб стоит благодарить. Но вот с соперниками калибра Испании и Франции все-таки нужно действовать по-другому.

Собственно, если играть по-прежнему, можно получить полную кошелку голов, что и случилось в Париже. Вероятно, Шеве не хочется наступать на горло собственной песне и "скручиваться в улитку". Но к другому наш футбол не готов. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов проблемы с составом из-за коронавируса, но, думается, даже со всеми сильнейшими игроками вряд ли итог противостояний с грандами кардинально изменился бы. Так что не стоит ждать чего-то радостного от очередного "свидания" с испанцами во вторник.

Реклама

В свое время Валерий Лобановский говорил, что хорошая команда должна иметь в своем арсенале набор тактик. То есть, выбирать модель игры в зависимости от соперника. Но, похоже, Шевченко еще предстоит многому научиться и обучать этому умению своих подопечных.

В тренде Это другое дело! Сборная Украины едва не сыграла вничью с Германией

Ярким примером того, как можно приспосабливаться к обстоятельствам, служит нынешняя работа Мирчи Луческу в "Динамо". Румынский специалист в квалификации Лиги чемпионов даже в дуэлях с середняками калибра АЗ или "Гента" не стеснялся играть от обороны. Зато это приносило позитивный результат. Искушенный тренер понимает, что у него нет тех "кудесников", с которыми он в "Шахтере" мог строить игру на контроле мяча. Как известно, "маємо те, що маємо".

Да и если вспоминать глобально, самые большие победы украинский футбол достигал, используя тактику контратак. Для того, чтобы играть с сильными мира сего на равных, нужно иметь достаточное количество футболистов высокого европейского уровня. А грандам, извините, что "Генк", что "Гент" – небольшая разница.

Читайте также: Яремчук рассказал, какой максимум у Украины.

Реклама

Можно поднять вопрос, почему в такой большой стране, как наша, так мало приличных футболистов. Здесь придется обсуждать тему развития массового спорта, а это – уже совсем другая история. Так что нужно исходить из своих реальных возможностей и мастерства, хотя порой это очень непросто психологически.

Вспомним, как в сентябре испанцы разгромили дома сборную Украины:

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама