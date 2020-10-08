Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мира

Наша команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами перед матчем с Францией

Сборная Украины потерпела самое громкое фиаско в своей истории. Подопечные Андрея Шевченко со счетом 1:7 уступили чемпионам мира команде Франции. Успокаивает только то, что это был товарищеский матч, а также надежда, что тренерский штаб вынесет из этого поражения необходимые выводы. Все же для нас главное – подготовка к Евро-2020. Мы вели онлайн матча Франция – Украина с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Видео голов и обзор матча Франция – Украина

В связи с большими кадровыми проблемами Шевченко выпустил на поле четырех дебютантов – Илью Забарного, Георгия Бущана, Ефима Коноплю и Александра Зубкова. При этом, на острие атаки был отправлен Андрей Ярмоленко, а справа играл Руслан Малиновский. Шевченко настолько запутал своей стартовой схемой, что его не поняли даже в пресс-службе национальной команды, нарисовав схему с Шапаренко в центре нападения.

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Однако французы достаточно быстро раскусили нашу команду и уже на 10-й минуте встречи 17-летний Эдуарду Камавинга забил дебютный гол в составе своей сборной. В течение последующих 24 минут Оливье Жиру оформил дубль, отметив свой 100-й матч в составе национальной команды, а подвел итог под неудачным первым таймом автогол в исполнении Миколенко после углового.

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В перерыве у Шевченко состоялся откровенный разговор со своими подопечными, что на время завело нашу команду. В начале второго тайма украинцы даже сумели отыграть один мяч после красивого удара Виктора Цыганкова и были близки к еще одному голу, но после выстрела Александра Зубкова французов спасла штанга.

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После этого французы быстро прибрали игру к своим ногам и, играючи, забили в наши ворота пятый мяч – отличился Корентен Толиссо. В остальное время чемпионы мира полностью контролировали ход игры, а в некоторых моментах делали из наших игроков откровенных аматоров. В концовке встречи французы добили нашу командами мячами Мбаппе и Гризманна, доведя счет до 1:7. Это самое крупное поражение в истории нашей национальной сборной.

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