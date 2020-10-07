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Конопля стал первым чемпионом мира в составе сборной Украины

7 октября, 22:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

21-летний защитник дебютировал в команде Андрея Шевченко

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля, играющий в аренде за черниговскую "Десну", дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче против Франции. Онлайн Франция – Украина есть на нашем сайте.

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21-летний защитник стал первым представителем чемпионской сборной U-20, кто сыграл за взрослую сборную. Напомним, на чемпионате мира в Польше юниорская сборная Украины под руководством Александра Петракова завоевала золотые медали, обыграв в финале Южную Корею (3:1).

Из того состава в национальную команду вызывались также Владислав Супряга, Денис Попов и Валерий Бондарь, но дебютировать им в команде Андрея Шевченко пока не удалось.

Ранее мы писали, что в сборную Украины вызвали еще одного вратаря. Футболист прибудет в расположение команды уже после ее возвращения из Франции. Напомним, из-за коронавируса команде не могут помочь Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Смотрите, как Франция открыла счет в матче против Украины:

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции Эфим Конопля

Источник: Сегодня|Спорт

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