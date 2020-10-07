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Франция – Украина: онлайн-трансляция матча

Среда, 7 октября

Франция

22:10

Украина

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня сборная Украины по футболу играет один из самых многострадальных поединков в своей истории, ставший таковым из-за ситуации с коронавирусом в команде. Подопечные Андрея Шевченко в пригороде Парижа Сен-Дени встречаются в товарищеском матче с действующими чемпионами мира французами. Начало противостояния – в 22:10 по киевскому времени. Мы ведем онлайн со "Стад де Франс" с видео голов, лучших моментов матча, а также с яркими фото и комментариями.

ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

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Еще до вылета из Киева коронавирус был обнаружен у Пятова и Степаненко. В связи с этим в Париж со сборной Украины не отправился ни один игрок "Шахтера".

Уже по прилете, по результатам тестирования во Франции, COVID-19 был диагностирован у Лунина, Панькива и шеф-повара Тошича.

Как следствие, для подстраховки Бущану, единственному здоровому вратарю, в заявку на игру Франция – Украина включили 45-летнего Шовковского.

Александр Шовковский

Александр Шовковский / Фото: УАФ

В свою очередь, в составе сборной Франции положительным оказался тест на коронавирус защитника Дюбуа.

Тем не менее, накануне матча специальная комиссия из представителей сборных Франции и Украины, а также французских властей дала разрешение на проведение этого поединка. Правда, оно еще должно быть подтверждено в день игры.

ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По оценкам аналитиков Transfermarkt, состав сборной Франции (1,11 миллиарда евро) – в 10 раз дороже состава украинской сборной (107 млн евро). Один нападающий хозяев Килиан Мбаппе (180 млн) оценивается почти как две сборные Украины вместе взятые.

ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Сборную Франции называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.40, на победу Украины – 14.50. Иными словами, вероятность выигрыша чемпионов мира сегодня оценивается в 78 процентов, ничейного исхода – в 15 процентов, а выигрыша команды Андрея Шевченко – всего лишь в 7 процентов. Наиболее реальным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу французов. Коэффициент на такой результат равен 5.10.

Смотрите, как Франция в сентябре обыграла Хорватию 4:2

ФРАНЦИЯ – УКРАИНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч Франция – Украина в среду, 7 октября, начиная с 22:10, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также в прямом эфире поединок доступен на сервисе OLL.TV.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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онлайн товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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