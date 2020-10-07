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18-летний Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины

7 октября, 23:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Динамовец за два месяца нового сезона успел дебютировать в команде и в сборной

18-летний защитник киевского "Динамо" Илья Забарный дебютировал в составе сборной Украины. Футболист вышел в стартовом матче против Франции, в котором наши игроки в первые 45 минут пропустили четыре мяча. Онлайн матча Франция – Украина есть на нашем сайте.

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Видео голов и обзор матча Франция – Украина

Забарный стал вторым самым молодым дебютантом в составе национальной команды. На момент матча Илье исполнилось 18 лет и 36 дней. Только нынешний наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров дебютировал в составе сборной Украины в более молодом возрасте. Случилось это 27 июня 1992 года в поединке против США. На тот момент Реброву было 18 лет и 24 дня.

Замыкает тройку самых молодых дебютантов национальной команды ее главный тренер Андрей Шевченко. 25 марта 1995 года Шевченко впервые надел сине-желтую футболку в возрасте 18 лет 177 дней.

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Ранее мы писали, что Ефим Конопля стал первым чемпионом мира в составе сборной Украины. Защитник "Шахтера" первым из чемпионской сборной U-20 сыграл на взрослую команду.

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Смотрите, как Франция открыла счет в матче против Украины:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины Илья Забарный

Источник: Сегодня|Спорт

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