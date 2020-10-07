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Видео голов и обзор матча Франция – Украина

7 октября, 22:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты товарищеского поединка в Сен-Дени

Сборная Украины встречалась с командой Франции в товарищеском матче. Мы проводили онлайн матча Франция – Украина с подробным описанием всех ключевых поединков.

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Сборная Украины пропустила уже на 10-й минуте. После навеса с левого фланга Жиру головой пробил в ближний угол, Бущан мяч парировал, но прямо перед собой, и Камавинга ударом через себя отправил круглого в дальний угол. 17-летний футболист забил самый юный гол в истории сборной Франции.

На 24-й минуте уже сам Жиру отличился. Нападающий, для которого сегодняшний матч стал 100-м в составе сборной, принял мяч на подступах к штрафной, а затем, не раздумывая, пробил точно в угол. Бущан не видел момента удара из-за защитника и даже не прыгнул за мячом.

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А спустя 10 минут юбиляр оформил дубль. После мощного удара из-за пределов штрафной Бущан отбил мяч перед собой, первым успел на добивание Жиру и головой отправил того в сетку.

Четвертый мяч в наши ворота влетел незадолго до свистка на перерыв. Во время подачи углового Жиру вел борьбу с Миколенко за позицию, украинский защитник опередил француза, но неудачно пробил головой и переправил мяч в собственные ворота.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины видео голов сборная Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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