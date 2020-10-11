Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Яремчук рассказал, какой максимум у Украины и что будет со сборной через полгода

11 октября, 09:55

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающий бельгийского "Гента" также оценил игру команды против Германии

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук прокомментировал поражение от Германии 1:2 в третьем туре Лиги нацийУЕФА. Форвард рассказал, что будет с командой Шевченко через полгода. Напомним, что наша сборная впервые уступила на своем поле.

"Мы неплохо сыграли против топ-команды. Отдали все силы. Было нелегко играть без Зинченко, Пятова, Степаненко, Матвиенко и других. Старались показать свой футбол, моментами выглядели хорошо. Хочется большего, но пока это наш максимум. Тренер сказал, что есть над чем работать. Мы уже давно строим команду, впереди сборную ждет большой турнир. Думаю, через полгода у нас будет сильный коллектив. Мы будем готовы к Евро", – заявил Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Реклама

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Теперь после трех туров сборная Украина занимает третье место в турнирной таблице Группы А4 с тремя очками. Лидирует Испания – 7 баллов, Германия располагается на второй строчке – 5. И замыкает квартет Швейцария – 1 очко. В следующем туре, 13 октября в Киеве, Украина примет чемпиона мира-2010 Испанию.

Ранее статистики раздали неожиданные оценки украинцам за матч с Германией, выделив вратаря.

Реклама

Смотрите, как Украина уступила Германии в Лиге наций

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Германии Лига наций Роман Яремчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять