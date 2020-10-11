Яремчук рассказал, какой максимум у Украины и что будет со сборной через полгода

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук прокомментировал поражение от Германии 1:2 в третьем туре Лиги нацийУЕФА. Форвард рассказал, что будет с командой Шевченко через полгода. Напомним, что наша сборная впервые уступила на своем поле.

"Мы неплохо сыграли против топ-команды. Отдали все силы. Было нелегко играть без Зинченко, Пятова, Степаненко, Матвиенко и других. Старались показать свой футбол, моментами выглядели хорошо. Хочется большего, но пока это наш максимум. Тренер сказал, что есть над чем работать. Мы уже давно строим команду, впереди сборную ждет большой турнир. Думаю, через полгода у нас будет сильный коллектив. Мы будем готовы к Евро", – заявил Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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Роман Яремчук / Фото: Reuters

Теперь после трех туров сборная Украина занимает третье место в турнирной таблице Группы А4 с тремя очками. Лидирует Испания – 7 баллов, Германия располагается на второй строчке – 5. И замыкает квартет Швейцария – 1 очко. В следующем туре, 13 октября в Киеве, Украина примет чемпиона мира-2010 Испанию.

Ранее статистики раздали неожиданные оценки украинцам за матч с Германией, выделив вратаря.

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Смотрите, как Украина уступила Германии в Лиге наций

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