"Челси" спас матч, в котором проигрывал 0:3: видео камбэка

Лондонский "Челси" совершил эффектный камбэк в выездном матче третьего тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича". Проигрывая после первого тайма 0:3, "синие" отыгрались во второй половине встречи – 3:3. Спасительный для гостей мяч был забит на 93-й минуте.

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Отметим, что у "Вест Бромвича" все три удара в створ ворот "Челси" оказались голевыми – невероятная реализация!

Обзор матча "Вест Бромвич" – "Челси" (3:3)

"Мы продемонстрировали характер и настойчивость. Но мы бы не нуждались в этом, если бы сделали все правильно в игре. Мы станем намного лучше. Команда все еще ищет свой путь, учитывая новых игроков и отсутствие предсезонки. Сегодняшний день – часть процесса самосовершенствования", – заявил после 3:3 с "Вест Бромвичем" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард

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"Челси", Маунт и Абрахам / Фото: Reuters

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"Вест Бромвич" – "Челси" – 3:3

Голы: Робинсон, 4, 25, Бартли, 27 – Маунт, 54, Хадсон-Одои, 70, Абрахам, 90+3

"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Ливермор, Диангана (Филлипс, 74), Матеус Перейра (Филд, 90), Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Таунсенд

"Челси": Кабальеро, Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Тиаго Силва (Жиру, 73), Джеймс, Маунт, Канте, Хавертц, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Вернер, Абрахам

Предупреждения: Ферлонг – Алонсо, Джеймс, Кристенсен

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