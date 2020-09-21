Переплюнул Шеву и Торреса: вратаря-неудачника назвали главным трансферным провалом "Челси"

Бывший английский нападающий Крис Саттон назвал вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу худшей покупкой лондонского клуба в истории, он даже превзошел даже провальные трансферы Андрея Шевченко и Фернандо Торреса.

"Я переехал на "Стэмфорд Бридж" за большие деньги в 1999 году (10 миллионов фунтов). Это не сработало, и год спустя я был продан в "Селтик" за 6 миллионов фунтов. "Такое случается. Иногда лучше двигаться дальше. Вы также можете вспомнить Фернандо Торреса с 50 миллионами фунтов (хотя некоторые фанаты "Челси" могут сказать, что исторический гол против "Барселоны" в полуфинале ЛЧ стоит такого гонорара). Андрей Шевченко тоже за 30 миллионов фунтов. Но Кепа наверняка всех нас переплюнул", – считает Саттон, которого цитирует Goal.

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Критика обрушилась на голову испанского вратаря после вчерашнего ляпа в матче против "Ливерпуля" (0:2), когда Кепа в простой ситуации подарил мяч Садио Мане и тот забил второй гол в матче.

При этом, Кепа является самым дорогим вратарем в мире. В 2018 году "Челси" заплатил на него 71,6 миллиона фунтов, однако испанец так и не оправдал вложенных в него средств. В последнее время Кепа постоянно подвергается критике из-за низкого уровня игры. Поговаривают, что в ближайшее время "Челси" купит ему замену в лице Эдуардо Мэнди из "Ренна".

Смотрите, как "Челси" финишировал в прошлой Лиге чемпионов:

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