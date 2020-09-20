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Щелчок по носу Абрамовичу: "Ливерпуль" уничтожил "Челси" в центральной игре АПЛ

20 сентября, 20:27

Олег Люлька Олег Люлька

220 миллионов евро, потраченные на усиление, не помогли "Челси" в противостоянии с действующим чемпионом

В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги сенсации не случилось – действующий чемпион страны "Ливерпуль" легко обыграл на своем поле "Челси" 2:0. Таким образом стремление "Челси" сбросить "Ливерпуль" с чемпионского трона, ради чего Роман Абрамович выделил 220 миллионов евро на новичков, выглядит пока что как красивая, однако явно несбыточная мечта для "синих".

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Решающим моментом матча "Ливерпуль" – "Челси" стало удаление в составе лондонцев Кристенсена за фол последней надежды против Мане на 44-й минуте. Судья сменил желтую карточку, которую показал сначала, на красную после просмотра VAR.

На 50-й минуте все тот же Мане реализовал численное преимущество "Ливерпуля", открыв счет в матче ударом головой. А спустя 4 минуты он же забил второй гол, наказав "Челси" за детскую ошибку кипера Кепы при вводе мяча.

На 75-й минуте "Челси" мог один мяч отыграть, но Жоржиньо не сумел реализовать пенальти за фол Тьяго Алькантары на Вернере – удар с 11 метров отбил вратарь "Ливерпуля" Алисон.

Таким образом "Ливерпуль" в двух стартовых матчах чемпионата Англии набрал максимальные 6 очков. У "Челси" – вдвое меньше.

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Ранее мы писали, что "Вест Хэм" по вине Ярмоленко проиграл "Арсеналу". Команда украинца уступила в лондонском дерби, пропустив решающий мяч после ошибки Андрея в обороне.

Смотрите, как "Челси" и "Ливерпуль" финишировали в прошлой Лиге чемпионов

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чемпионат Англии Ливерпуль Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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