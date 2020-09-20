Вот это дебют! Новичок "Ливерпуля" в матче с "Челси" установил рекорд Премьер-лиги

Всего два дня назад "Ливерпуль" объявил о супертрансфере победителя Лиги чемпионов, а уже сегодня Тьяго Алькантара обновил рекорд чемпионата Англии. 29-летний испанский полузащитник показал завидное участие в командных действиях, появившись в поединке против "Челси" лишь во втором тайме.

Реклама

Алькантара заменил в перерыве Джордана Хендерсона, после чего сделал 75 передач. Это достижение оказалось рекордным для Премьер-лиги по количеству пасов для одного игрока за один тайм. Правда, статистика начала считать эти показатели только с 2003 года. Интересно, что в составе "Челси" ни один игрок не сделал хотя бы столько же передач за весь матч. Напомним, "Ливерпуль" уничтожил "Челси" в центральной игре тура.

Еще неделю назад Алькантара водил за нос "Баварию", выбирая между грандами. Испанец думал то уходить, то оставаться в Мюнхене, но все же уехал из Германии. Теперь же вместе с "Ливерпулем" находится в когорте лидеров АПЛ после двух туров.

Смотрите, как Тьяго бил по воротам Андрея Пятов в матче Испания – Украина:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама