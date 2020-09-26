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Спрей против коронавируса заблокировал автобус футбольной команды: на матч пришлось ехать на такси

26 сентября, 20:30

Олег Люлька Олег Люлька

Несмотря на возникший форс-мажор, "Оксфорд Юнайтед" уверенно переиграл своего соперника

Курьезный случай произошел в Англии перед матчем между "Аккрингтоном" и "Оксфорд Юнайтед". Игрокам "Оксфорда" пришлось добираться на игру на такси из-за того, что их клубный автобус был обработан антикоронавирусным дезинфектором со спиртом. "Умный" автобус, оснащенный системой против вождения в нетрезвом состоянии, из-за запаха спирта заблокировался на шесть часов, пишет The Guardian.

"Система Alcolock в автобусе требует от водителя сдавать образец дыхания перед каждой поездкой. Проблема в том, что на работу системы повлиял спиртовой гель в автобусе, а это означало, что когда водитель подул в трубочку, автобус заглох и не заводился в течение шести часов. Нам пришлось использовать служебные машины, такси и т.п.", – рассказал главный тренер "Оксфорда" Карл Робинсон

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"Оксфорд Юнайтед"

"Оксфорд Юнайтед" / Фото: Twitter

Форс-мажор с автобусом, тем не менее, не сказался на игре команды "Оксфорд Юнайтед". Она одолела "Аккрингтон" со счетом 4:1.

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Ранее мы писали, что коронавирус помог "Тоттенхэму" пробиться в 1/8 финала Кубка английской лиги, не выходя на поле. Соперник "шпор" не смог организовать проведение матча, за что получил техническое поражение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии Оксфорд коронавирус спрей

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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