Прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 3-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. В матче отчетного тура впервые в истории футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка.
Суббота, 26 сентября
14:30 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:3
17:00 "Кристал Пэлас" – "Эвертон" – 1:2
19:30 "Вест Бромвич" – "Челси"
Букмекеры: 7.00 – 4.60 – 1.45
22:00 "Бернли" – "Саутгемптон"
Букмекеры: 3.20 – 3.30 – 2.30
Воскресенье, 27 сентября
14:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Лидс"
Букмекеры: 2.70 – 3.40 – 2.60
16:00 "Тоттенхэм" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.75
18:30 "Манчестер Сити" – "Лестер"
Букмекеры: 1.30 – 6.00 – 9.00
21:00 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.80 – 3.40 – 2.05
Понедельник, 28 сентября
19:45 "Фулхэм" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 2.85 – 3.25 – 2.55
22:00 "Ливерпуль" – "Арсенал"
Букмекеры: 1.50 – 4.75 – 5.75
Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Турнирная таблица:
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