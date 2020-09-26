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Прогноз, расписание и результаты 3-го тура чемпионата Англии

26 сентября, 19:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 3 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 3-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. В матче отчетного тура впервые в истории футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка.

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Суббота, 26 сентября

14:30 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:3

17:00 "Кристал Пэлас" – "Эвертон" – 1:2

19:30 "Вест Бромвич" – "Челси"
Букмекеры: 7.00 – 4.60 – 1.45

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22:00 "Бернли" – "Саутгемптон"
Букмекеры: 3.20 – 3.30 – 2.30

Воскресенье, 27 сентября

14:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Лидс"
Букмекеры: 2.70 – 3.40 – 2.60

16:00 "Тоттенхэм" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.75

В тренде
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18:30 "Манчестер Сити" – "Лестер"
Букмекеры: 1.30 – 6.00 – 9.00

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21:00 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.80 – 3.40 – 2.05

Понедельник, 28 сентября

19:45 "Фулхэм" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 2.85 – 3.25 – 2.55

22:00 "Ливерпуль" – "Арсенал"
Букмекеры: 1.50 – 4.75 – 5.75

Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Турнирная таблица:

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расписание результаты чемпионат Англии таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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