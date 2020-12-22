"Арсенал" – "Манчестер Сити": онлайн матча Кубка английской лиги

Во вторник, 22 декабря, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне проходит четвертьфинал Кубка английской лиги. "Арсенал" Микеля Артеты принимает "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, у которого Артета долгое время работал ассистентом. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с яркими фото, видео и комментариями.

"АРСЕНАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Реклама

Кубок английской лиги – любимый турнир Хосепа Гвардиолы. "Манчестер Сити" выигрывал трофей этих соревнований три последних розыгрыша кряду, кстати, в 2018-м одолев в финале именно "Арсенал".

Обе команды не лучшим образом выступают в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" – 8-й, "Арсенал" – 15-й в турнирной таблице. Если "Арсенал" сегодня проиграет "горожанам", это ускорит отставку главного тренера "канониров" Артеты.

Читайте также: Тренера команды, сыгравшей 1:1 с "МанСити", сразу же уволили: теперь он будет играть на гитаре

Гвардиола и Артета / Фото: AFP

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Арсенал": Лено, Тирни, Габриэл, Холдинг, Сака, Уиллок, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз, Нкетиа, Пепе, Ляказетт

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Стоунз, Зинченко, Родри, Фернандиньо, Палмер, Гюндоган, Фоден, Агуэро

Читайте также: Зинченко сватают в новые партнеры Роналду

"АРСЕНАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом пары аналитики называют "Манчестер Сити". На то, что по итогам матча, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, в следующий раунд пройдет команда Хосепа Гвардиолы, установлен коэффициент 1.35. На попадание в полуфинала Кубка лиги "Арсенала" – 3.40. В процентах вероятность следующая: 71% – проход "МанСити", 29% – проход "Арсенала". При этом наиболее вероятным счетом букмекеры называют 2:0 в пользу "Сити".

"АРСЕНАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" во вторник, 22 декабря, начиная с 22:00, покажет канал Setanta Sports Ukraine, который доступен на платформе OLL.TV.

Смотрите, как "Арсенал" обыграл в Лиге Европы "Дандолк"

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыграл в ЛЧ "Марсель"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама