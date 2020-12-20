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Интимные фото футболистов в Библии: в магазине Лондона шокированы находкой

20 декабря, 08:49

Елена Павлова Елена Павлова

На скандальных снимках игроки "МанСити" и "Атлетико" находятся в постели с одной и той же загадочной женщиной

Никогда не знаешь, что можно найти в чужих книгах. А там бывают и очень личные закладки. Так, в Лондоне совершенно случайно были обнаружены интимные фотографии нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса и бывшего форварда "Челси" Диего Косты. Их нашли в Библии, переданной в благотворительный магазин – сообщает The Sun.

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На скандальных фото оба футболиста находятся в постели с одной и той же загадочной женщиной без рубашек.

Библия, в которой нашли фото, была в одной из двух сумок, которые неизвестная женщина испанской или латинской внешности передала благотворительному магазину в Лондоне в мае. Она сказала, что ее друг уехал из Великобритании и хотел избавиться от нескольких томов. Но снимки обнаружили только сейчас, когда работники магазина начали разбирать книги.

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Напомним, что Диего Коста играл за "Челси" на протяжении трех сезонов с 2014 года. Сейчас нападающий выступает за испанский "Атлетико", счастливо женат, растит двух дочерей. И в прессе никогда не проскакивала информация о его изменах жене.

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Разминка "Атлетико" и Диего Косты

Разминка "Атлетико" и Диего Косты / Фото: Reuters

А вот бразильца Жезуса, который выступает за "МанСити" с 2017 года, в 2014 году бросила бразильская модель Мишель Зуанн после того, как она поймала его на попытке переспать с ее сестрой.

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Смотрите, как забивал Габриэль Жезус

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