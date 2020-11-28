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Знаменитый испанский форвард рискует пропустить полгода из-за последствий коронавируса

28 ноября, 09:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист "Атлетико" перенес вирус в сентябре

Знаменитый нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может пропустить около полугода из-за последствий перенесенного коронавируса. Футболист перенес опасный недуг в сентябре, а сейчас у него образовался тромбоз глубоких вен правой ноги, сообщает Daily Mail.

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По мнению лечащего врача, Косте на восстановление понадобится от трех до шести месяцев.

В текущем сезоне 32-летний испанец провел на поле всего пять матчей и забил один гол. При этом в октябре он восстанавливался от травмы ноги и после возвращения на поле отыграл всего 17 минут в недавнем матче против "Барселоны", однако врачи уверяют, что нынешние проблемы со здоровьем с этим не связаны.

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Смотрите, как "Атлетико" без Диего Косты не смог обыграть "Локомотив":

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чемпионат Испании Атлетико Мадрид Диего Коста

Источник: Сегодня|Спорт

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