Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 10 тура чемпионата Испании - расписание матчей, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 10-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Кстати, ранее мы писали, что работники "Барселоны" очень расстроились, когда Месси остался в клубе. Все дело в слишком высокой зарплате аргентинского нападающего.

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Пятница, 20 ноября

22:00 "Осасуна" -"Уэска" – 1:1

Букмекеры: 2.40 – 3.00 – 3.30

Суббота, 21 ноября

15:00 "Леванте" – "Эльче"

Букмекеры: 1.57 – 4.33 – 5.50

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17:15 "Вильярреал" – "Реал"

Букмекеры: 2.75 – 3.70 – 2.40

19:30 "Севилья" – "Сельта"

Букмекеры: 1.75 – 3.50 – 5.25

22:00 "Атлетико" – "Барселона"

Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.40

Воскресенье, 22 ноября

15:00 "Эйбар" – "Хетафе"

Букмекеры: 3.50 – 2.95 – 2.35

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17:15 "Кадис" – "Реал Сосьедад"

Букмекеры: 4.20 – 3.60 – 1.87

19:30 "Гранада" – "Вальядолид"

Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 4.10

22:00 "Алавес" – "Валенсия"

Букмекеры: 2.65 – 3.20 – 2.80

Понедельник, 23 ноября

22:00 "Атлетик" – "Бетис"

Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60

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Турнирная таблица:

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