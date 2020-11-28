Чемпионат Испании: прогноз, расписание и результаты 11-го тура

Все о поединках 11 тура чемпионата Испании – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В эти дни в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 11-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее тер Штеген повторил ляп Лунина – и "Барселона" проиграла "Атлетико".

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Пятница, 27 ноября

22:00 "Вальядолид" – "Леванте" – 1:1

Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.75

Суббота, 28 ноября

15:00 "Эльче" – "Кадис"

Букмекеры: 3.20 – 3.00 – 2.50

17:15 "Валенсия" – "Атлетико"

Букмекеры: 5.00 – 3.70 – 1.73

19:30 "Уэска" – "Севилья"

Букмекеры: 4.33 – 3.25 – 1.95

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22:00 "Реал" – "Алавес"

Букмекеры: 1.35 – 5.00 – 9.00

Воскресенье, 29 ноября

15:00 "Барселона" – "Осасуна"

Букмекеры: 1.28 – 5.80 – 11.00

17:15 "Хетафе" – "Атлетик"

Букмекеры: 2.87 – 2.87 – 2.87

19:30 "Сельта" – "Гранада"

Букмекеры: 2.05 – 3.40 – 3.80

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22:00 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"

Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.40

Понедельник, 30 ноября

22:00 "Бетис" – "Эйбар"

Букмекеры: 1.80 – 3.50 – 4.75

Турнирная таблица

Смотрите, как "Атлетико" играло в Лиге чемпионов

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