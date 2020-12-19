Зинченко хотят вернуть в Россию. Агент коротко ответил на слухи

Сайт 90min сообщил, что "Манчестер Сити" готов рассмотреть предложения по украинскому футболисту Александру Зинченко уже зимой. По информации источника, на полузащитника претендуют клубы из России, Италии, Испании и Германии.

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Впрочем, агент футболиста Алан Прудников отказался обсуждать слухи о возвращении Зинченко в Россию, где он ранее защищал цвета "Уфы".

"Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать", – сказал Прудников в комментарии Sport24.ru.

Зинченко провел пять матчей во всех соревнованиях в этом сезоне и в общей сложности сыграл 73 матча за "Сити" с 2016 году. Его контракт рассчитан до 2024 года, и если они продадут его в январе, то смогут сэкономить около десяти миллионов фунтов только на зарплате, сообщает 90min. Transfermarkt оценивает украинца в 20 миллионов евро.

Смотрите, как Александр играл за "МанСити" против "Порту" в Лиге чемпионов:

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