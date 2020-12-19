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Зинченко хотят вернуть в Россию. Агент коротко ответил на слухи

19 декабря, 11:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист потерял место в старте английского гранда

Сайт 90min сообщил, что "Манчестер Сити" готов рассмотреть предложения по украинскому футболисту Александру Зинченко уже зимой. По информации источника, на полузащитника претендуют клубы из России, Италии, Испании и Германии.

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Впрочем, агент футболиста Алан Прудников отказался обсуждать слухи о возвращении Зинченко в Россию, где он ранее защищал цвета "Уфы".

"Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать", – сказал Прудников в комментарии Sport24.ru.

Зинченко провел пять матчей во всех соревнованиях в этом сезоне и в общей сложности сыграл 73 матча за "Сити" с 2016 году. Его контракт рассчитан до 2024 года, и если они продадут его в январе, то смогут сэкономить около десяти миллионов фунтов только на зарплате, сообщает 90min. Transfermarkt оценивает украинца в 20 миллионов евро.

Смотрите, как Александр играл за "МанСити" против "Порту" в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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