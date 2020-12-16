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Тренера команды, сыгравшей 1:1 с "МанСити", сразу же уволили: теперь он будет играть на гитаре

16 декабря, 15:28

Олег Люлька Олег Люлька

"Вест Бромвич" отправил в отставку хорвата Славена Билича

Сенсационная выездная ничья 1:1 с "Манчестер Сити", добытая накануне, не спасла от отставки главного тренера команды "Вест Бромвич Альбион" хорвата Славена Билича. Владельцы "дроздов" уволили бронзового призера ЧМ-1998, который в свое время мог возглавить украинский "Днепр".

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Теперь у 52-летнего Билича будет больше времени на увлечение музыкой – Славен известен тем, что является гитаристом группы Rawbau, основанной в 2004 году в Сплите.

Причина увольнения хорвата – турнирное положение "Вест Бромвича". После 13 туров команда занимает 19-е, предпоследнее, место в АПЛ.

"Мы хотели бы поблагодарить Славена и его тренерский штаб за их старания для повышения в классе в прошлом сезоне и пожелать им всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении "дроздов" по поводу отставки Билича

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По данным Daily Mail, на посту главного тренера "Вест Бромвича" Славена Билича сменит бывший наставник "Эвертона" и сборной Англии Сэм Эллардайс.

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отставка тренер чемпионат Англии Манчестер Сити Вест Бромвич Славен Билич
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