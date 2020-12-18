"Манчестер Сити" готов продать Зинченко. Есть предложения из России и Италии

Один из лидеров сборной Украины по футболу Александр Зинченко уже этой зимой может поменять клуб. Оказывается, "Манчестер Сити" получил несколько конкретных предложений о выкупе 24-летнего полузащитника, который, правда, в клубной команде действует на левом фланге обороны. Известно, что летом "Вулверхэмптон" хотел купить Зинченко за 16 млн фунтов.
Среди новых претендентов есть клубы из нескольких стран, пишет британское издание 90min.
В частности, еще три команды Премьер-лиги интересовались ценой Александра: "Вест Хэм", "Лестер" и "Саутгемптон". Кроме того, вопросы в стан "горожан" поступали из России, Италии, Испании и Германии. Конкретные клубы не называются.
На днях Зинченко высказался о жеребьевке Лиги чемпионов для "Манчестер Сити".
Издание сообщает, что Гвардиола поговорил с Зинченко и предложил ему самому сделать выбор: остаться и бороться за место в основном составе или уйти в команду, где ему дадут больше игровой практики. В сезоне 2020/2021 украинец провел на поле всего 12 минут в чемпионате Англии. Правда, больше играл в Лиге чемпионов, а еще болел и лечил травму.
Также известно, что цена, которую "МанСити" выставил за уроженца Радомышля, никого не отпугивает. Напомним, в Англию он перебрался в 2016 году из российской "Уфы".
Смотрите, как Александр играл за "МанСити" против "Порту" в Лиге чемпионов:
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