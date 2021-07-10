Тренер Англии фанам: "Не освистывайте гимн Италии. Это только добавит ей сил"

Наставник английской сборной Гарет Сайтгейт опасается, как бы фанаты его команды своим свистом на стадионе Уэмбли не раззадорили итальянских игроков

Футболисты сборной Италии поют гимн перед игрой / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед воскресным финалом чемпионата Европы против Италии на лондонском стадионе "Уэмбли" обратился к английским болельщикам с просьбой проявить уважение и не освистывать гимн соперника. Онлайн Италия – Англия доступен на нашем сайте.

"Для нас важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Мы знаем, что когда играли за пределами Англии и кто-то освистывал наш гимн, то это лишь придавало нам дополнительные силы"

"Свист не поможет нашей команде. Можно пытаться вывести соперника из себя по ходу матча, но также нужно проявить уважение", – цитирует Саутгейта Mirror

Ранее УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания 2:1, в котором вратарю датчан Касперу Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Гарри Кейна.

Шмейхель и фанаты сборной Англии / Фото: Reuters, Twitter

Английская футбольная ассоциация была оштрафована на 30 тысяч евро за использование фанатами лазерной указки, беспорядки во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехнических изделий.

Добавим, что животные уже предсказали победителя финала Евро-2020. Сурикаты из лондонского зоопарка, сибирский тигр из Красноярска и висайские бородавчатые свиньи из Бристоля ждут победы англичан.