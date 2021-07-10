Тренер Англии фанам: "Не освистывайте гимн Италии. Это только добавит ей сил"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед воскресным финалом чемпионата Европы против Италии на лондонском стадионе "Уэмбли" обратился к английским болельщикам с просьбой проявить уважение и не освистывать гимн соперника. Онлайн Италия – Англия доступен на нашем сайте.
"Для нас важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Мы знаем, что когда играли за пределами Англии и кто-то освистывал наш гимн, то это лишь придавало нам дополнительные силы"
"Свист не поможет нашей команде. Можно пытаться вывести соперника из себя по ходу матча, но также нужно проявить уважение", – цитирует Саутгейта Mirror
Ранее УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания 2:1, в котором вратарю датчан Касперу Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Гарри Кейна.
Английская футбольная ассоциация была оштрафована на 30 тысяч евро за использование фанатами лазерной указки, беспорядки во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехнических изделий.
Добавим, что животные уже предсказали победителя финала Евро-2020. Сурикаты из лондонского зоопарка, сибирский тигр из Красноярска и висайские бородавчатые свиньи из Бристоля ждут победы англичан.