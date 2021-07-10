11 июля 22:00
Италия --
Англия --
10 июля 03:00
Колумбия 3
Перу 2
10 июля 21:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
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Евро-2020

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Животные предсказали победителя финала Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 15:36
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Животные со всего мира предсказывают победу сборной Англии в финале Евро-2020 над командой Италии. Англичане являются фаворитами матча еще и у букмекеров
Животные предсказали победу Англии на Евро-2020
Животные предсказали победу Англии на Евро-2020

Животные предсказали исход финального матча Евро-2020 между командами Англии и Италии. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 11 июля.

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Животные-оракулы нашлись в разных уголках мира – сурикаты представляли лондонский зоопарк, а сибирский тигр живет в Красноярске. Тем не менее все животные отдали свое предпочтение именно английской сборной.

Кстати, свой прогноз в пользу Англии дали висайские бородавчатые свиньи из Бристольского зоопарка. Ранее эти кабаны предсказали победу англичан над Украиной.

Что касается реальных специалистов, то аналитики букмекерских контор также отдают предпочтение Англии. Котировки букмекеров на победу подопечных Гарета Саутгейта – 1.84, на победу Италии – 2.06. Кстати, англичане настолько уверены в победе своей команды, что делают победные тату еще до финала.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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