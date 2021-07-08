Вратаря Дании пытались заслепить в момент пенальти

Английские фанаты во время полуфинального матча Евро-2020 против Дании 2:1 мешали датскому вратарю Касперу Шмейхелю лазерной указкой. В частности, его пытались заслепить во время пенальти, назначенного в овертайме.
Несмотря на попадание лазером прямо в лицо, Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Гарри Кейна, однако с добивания кипер все же пропустил мяч от форварда Тоттенхэма, который оказался для Англии победным.
Напомним, что пенальти, назначенное в ворота Дании после падения Стерлинга, вызвало бурные споры. Как мы писали ранее, Моуринью в шоке от того, как Англию протащили в финал Евро. "Пенальти на Стерлинге точно не было", – заявил Жозе.
У Стерлинга нырок как у Фелпса, а на VAR была королева Елизавета II – такая реакция соцсетей на скандальный пенальти в пользу Англии.
При этом сам Стерлинг уверяет, что пенальти было чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил ногу и зацепил меня", – говорит Рахим.
Напомним, в финале Евро, 11 июля на "Уэмбли", Англия сыграет с Италией.