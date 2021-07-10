Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за решающим матчем чемпионата Европы по футболу между итальянцами и англичанами на стадионе "Уэмбли" – видео, фото и комментарии

В воскресенье, 11 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финальный матч Евро-2020 Италия – Англия. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция решающего поединка турнира с видео, фото и комментариями.

ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ

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Впервые в истории финал чемпионата Европы пройдет с участием сборной Англии. После победы на домашнем ЧМ-1966 англичане пять раз уступали в полуфиналах крупных международных турниров: на Евро в 1968-м и 1996-м, на ЧМ в 1990-м и 2018-м, а также в Лиге наций УЕФА-2019. Но в плей-офф Евро-2020 они поочередно справились с Германией, Украиной и Данией и теперь пребывают в шаге от трофея.

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Италия стала чемпионом Европы в ﻿1968 году, после чего проигрывала финалы ЧЕ в 2000-м и 2012-м. Правда, с тех пор итальянцы выиграли два из четырех чемпионатов мира. В полуфинале нынешнего Евро команда Роберто Манчини ﻿одолела по пенальти Испанию. Формально это положило конец 13-матчевой победной серии итальянцев (и 15-матчевой победной серии на Евро с учетом квалификации), зато их беспроигрышная серия насчитывает уже 33 встречи. Удивительное преображение сборной, которая даже не участвовала в финальной стадии ЧМ-2018.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ИТАЛИЯ: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Не сыграет: Спинаццола (ахиллово сухожилие)

АНГЛИЯ: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Райс, Филлипс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн

Под вопросом: Фоден (ушиб)

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ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: "Мы многие годы работали ради этого и сейчас очень счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить в воскресенье. За Англию будет болеть весь стадион. И нам придется оказать на соперника давление. Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие от процесса. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: "Реальность такова, что мы никогда больше не соберем вместе этих 26 игроков. Это так не работает. Эти ребята уже оставили после себя наследие, что бы ни случилось. Но теперь вопрос в том, какого цвета медаль мы получим. В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться этим моментом и дать себе максимальный шанс на победу. Думаю, что на ЧМ-2018 в России у нас были другие ощущения после выхода в полуфинал. Мы по-другому относились к тому, что считали возможным. Сейчас же мы хорошо понимаем, что не будем довольны, если проснемся в понедельник без завоеванного трофея".

ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET называют небольшим фаворитом матча Англию. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.66, на ничью – 3.05, на победу Италии – 3.10. При этом, по мнению букмекеров, наиболее вероятным результатом 90 минут является ничья – 1:1 или 0:0. Что касается котировок на выигрыш трофея с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки – 1.82 (53%) против 2.08 (47%) в пользу Англии.

ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ

В прямом эфире финал чемпионата Европы в воскресенье, 11 июля, начиная с 22:00, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.