11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
Динамо --
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Евро-2020

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Победителя Евро можем узнать только завтра: прогноз комментатора

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
11 июля, 12:03
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Кирилл Круторогов видит победителем Евро-2020 сборную Италии и считает, что матч может затянуться на экстра-таймы
Финал Евро-2020. Италия - Англия. Прогноз Кирилла Круторогова
Финал Евро-2020. Италия - Англия. Прогноз Кирилла Круторогова / Фото: Reuters

Месяц большого футбола позади! Сегодня – главный матч Евро-2020. В финале встречаются сборные Англии и Италии. Поединок начнется в 22:00, и если затянется – то победителя мы узнаем уже завтра. На нашем сайте можно смотреть онлайн трансляцию Италия – Англия. В ожидании игры – анонс и прогноз футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

Финал Евро-2020 Италия – Англия

11 июня, воскресенье в 22:00, телеканал "Украина"

Финальный матч Евро пройдет в Лондоне на "Уэмбли", а значит, у англичан будет преимущество своего поля и своих трибун.

Интересно, что итальянцы играли в матче-открытии и дошли до самого конца. Для них это четвертый финал чемпионата Европы, в которых была только одна победа, в далеком 1968-м. Также "скуадра адзурра" играла в шести финалах чемпионатов мира, победив в четырех из них. Для англичан этот финал большого турнира второй в истории и первый с 1964 года.

Сборная Италии заняла первое место в группе с Уэльсом, Швейцарией и Турцией. Затем поочередно выбила в плей-офф Австрию в овертаймах, Бельгию и Испанию в серии пенальти. На их счету 33 матча без поражений, до абсолютного рекорда среди сборных им остается два матча. Из-за травмы команде не поможет Спинаццола, остальные готовы.

Сборная Англии также вышла победителем в квартете с Чехией, Хорватией и Шотландией, а дальше расправилась с Германией, Украиной и Данией в овертайме. На счету "трех львов" двенадцать матчей без поражений и всего три пропущенных гола за этот период. Под вопросом из-за ушиба участие Фила Фодена.

Эти команды встречались между собой 27 раз, в восьми побеждали англичане, столько же было ничьих, а итальянцы праздновали победу в одиннадцати случаях.

ПРОГНОЗ. Нас точно ждет очень напряженное тактическое противостояние. Голевой феерии явно не случится. Не исключаю, что в основное время команды забьют по голу и с ничьей перейдут в овертаймы. Победителями вижу сборную Италии.

Котировки FAVBET:

  • ничья в основное время – 3.00
  • счет 1:1 в основное время – 5.90
  • Италия выиграет Евро – 2.10

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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